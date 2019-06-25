Митрополит РПЦ о потерях в 1941 году: Погибшие солдаты были безбожниками 1 25.06.2019, 15:36

4,715

Иерарх объяснил потери Красной армии в начале войны.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил большие потери Красной армии в 1941 году. По его мнению, некрещеные солдаты погибали за то, что были безбожниками, сообщает «Солидарность».

Видео с выступления на вечере, прошедшем в память о годовщине начала войны, было опубликовано в Telegram-канале «Белгород № 1».

— Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты, — заявил митрополит.

По его мнению, «это была жертва, которая была принесена за безбожие».

— И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной.

Стали ли красноармейцы христианами к концу войны, священник не пояснил.