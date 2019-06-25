закрыть
25 июня 2019, вторник, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Митрополит РПЦ о потерях в 1941 году: Погибшие солдаты были безбожниками

1
  • 25.06.2019, 15:36
  • 4,715

Иерарх объяснил потери Красной армии в начале войны.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил большие потери Красной армии в 1941 году. По его мнению, некрещеные солдаты погибали за то, что были безбожниками, сообщает «Солидарность».

Видео с выступления на вечере, прошедшем в память о годовщине начала войны, было опубликовано в Telegram-канале «Белгород № 1».

— Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты, — заявил митрополит.

По его мнению, «это была жертва, которая была принесена за безбожие».

— И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной.

Стали ли красноармейцы христианами к концу войны, священник не пояснил.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич