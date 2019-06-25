Reuters: НАТО объявит космос сферой боевых действий 25.06.2019, 16:17

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Министры обороны стран НАТО на этой неделе согласуют широкую космическую политику.

В этом году НАТО намерено признать космос одной из сфер боевых действий, сообщили четыре высокопоставленных дипломата, пишет «Голос Америки».

По их словам, это частично вызвано желанием продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что альянс по-прежнему актуален и адаптируется к новым угрозам, после того как американский лидер одобрил создание Космических сил США.

Ожидается, что решение будет принято на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне 3-4 декабря, в котором примет участие Трамп. Оно официально закрепит положение, что боевые действия могут вестись не только на суше, на море, в воздухе и в компьютерных сетях, но и в космосе.

«Имеется договоренность, что мы должны сделать космос сферой боевых действий, и лондонский саммит – лучшее место, где об этом можно будет заявить официально», – сообщил один высокопоставленный дипломат НАТО, участвовавший в дискуссиях, который предупредил при этом, что техническая работа над выработкой этой политики продолжается.

Дипломаты НАТО отрицают, что альянс готовится к ведению боевых действий в космосе. Тем не менее, по их словам, объявление космоса сферой боевых действий положит начало дискуссии о том, должен ли альянс в конечном итоге использовать космическое оружие, с помощью которого можно сбивать вражеские ракеты, уничтожать системы ПВО и спутники.

Решение объявить космос новым рубежом обороны, возможно, поможет убедить Трампа, что НАТО может стать полезным союзником в сдерживании роста Китая, как военного соперника, сообщили дипломаты.

Хотя на долю стран НАТО сегодня приходится 65 процентов космических спутников, Китай планирует масштабные запуски целых созвездий коммерческих спутников, предназначенных для оказания широкого спектра услуг: от высокоскоростного Интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.

Китай разрабатывает оружие, которое он может использовать на орбите, и стал первой страной, совершившей посадку на обратной стороне Луны в прошлом году.

Россия, которая когда-то была стратегическим партнером НАТО, но теперь воспринимается многими союзниками как противник, также является космической державой и одной из немногих стран, способных выводить спутники на орбиту.

«Можно разместить оружие исключительно в космосе, но тот, кто контролирует космос, также контролирует происходящее на земле, на море и в воздухе», – сказал бывший чиновник НАТО Джеми Шей, который в настоящее время является аналитиком исследовательского центра «Друзья Европы» в Брюсселе.

«Если вы не контролируете космос, то вы не контролируете и другие сферы боевых действий», – добавил он.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО на этой неделе согласуют широкую космическую политику на регулярной встрече в Брюсселе, хотя на ней не будет приниматься решение об объявлении космоса сферой боевых действий.

Самым щепетильным вопросом должно стать решение, является ли атака на спутник союзника атакой на весь альянс, и должна ли в этом случае быть задействована статья 5 Договора о НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны.

По аналогии с решением объявить киберпространство сферой боевых действий в 2016 году решение НАТО первоначально будет означать усиленное военное планирование, анализ уязвимостей НАТО и изучение вопроса о лучших способах защиты коммерческих спутников, которые используются вооруженными силами.