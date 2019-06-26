Экс-президент Грузии: Здесь, на площади – правда и сила 26.06.2019, 8:00

Георгий Маргвелашвили

Фото: RFE/RL

Георгий Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вечером во вторник выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками, сообщает apsny.ge.

"Здесь на площади - правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе", - заявил Маргвелашвили.

Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.

"Наши партнеры часто говорят, что Россия выигрывает идеологическую борьбу. Я им говорил, что холодную войну мы здесь воевали горячо. Тогда пролилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы - как воевать с российской "мягкой силой", - сказал экс-президент.

По его словам, "здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность".