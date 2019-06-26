Как в Беларуси ограничат выезд за границу для «уклонистов» от армии: новые подробности 13 26.06.2019, 11:07

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Законопроект рассматривают в «палатке».

В Беларуси предлагается временно ограничить право на выезд из страны для уклонистов от армии.

Это предусмотрено поправками в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, который рассмотрит сегодня в первом чтении «палата представителей», сообщает корреспондент БелТА.

Проект закона предусматривает введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету.

Законопроект предоставляет право районной (городской) призывной комиссии и военным комиссарам принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

В случае с комиссиями речь идет о молодых людях до 27 лет, которые не состоят в запасе, уклоняются от призыва, службы в резерве, не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

Военные комиссары такие решения будут принимать в отношении зачисленных в запас, если они до достижения 27-летнего возраста уклоняются от призыва или не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

Член постоянной комиссии по национальной безопасности «палаты представителей» Игорь Мартынов пояснил, что запрет на выезд будет действовать, «если гражданин был надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат и не прибыл без уважительных причин».

Уклониста уведомят, что ему запрещен выезд заграницу. Решение должно быть вручено ему в руки, подчеркнул депутат. Запрет не будет действовать, пока молодой человек не получит его лично.

«После вручения решения призывной комиссии его можно в течение недели обжаловать», - сказал Игорь Мартынов.

После того как молодому человеку исполнится 27 лет, запрет будет снят.

Авторы законопроекта предлагают также освобождать тех, кто добровольно поступил на военную службу по контракту и прослужил не менее срока обязательной работы, от возмещения в бюджет средств, затраченных на их подготовку.

Как сообщалось, законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз.

Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах ему будет предоставляться академический отпуск. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее.

Петиция против нового законопроекта уже набрала более десяти тысяч подписей.