Выпускники не смогли назвать ни одной европейской столицы 27 27.06.2019, 12:19

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Кто виноват?

На последнем родительском собрании в учебном году классный руководитель моей дочери рассказала историю, после которой родители потеряли дар речи, пишет журналист «Салідарнасці» Татьяна Гусева.

Ее коллега пришла в выпускной класс школы и попросила учеников назвать пять европейских столиц. Первое, что она услышала: «Казахстан». Учительница повторила этот вопрос для другого 11-го класса. «Минск», — ответил один из учеников. Второй столицей, которую смогли вспомнить выпускники, оказалась Польша.

10-й класс, в котором учится моя дочь, выплыл благодаря тому, что один ученик хорошо знал футбольные клубы. Правда, он удивился, когда узнал, что у Эстонии есть столица.

— Когда ваши дети мечтают жить в Европе, они собираются переехать в Казахстан? — обратилась к родителям классный руководитель и добавила: — Если ваш ребенок предложит отвезти вас в Париж, вы хотели бы оказаться в деревне под Поставами или в столице Франции?

На дорожку учительница заметила, что новое поколение кроме Instagram и ВКонтакте ничего не читает и не стремится получать дополнительную информацию по предметам из альтернативных источников.

Кто виноват и что делать — в рамках проекта «Обратная сторона медали» обсуждаем с основателем репетиторского центра «100 баллов» Евгением Ливянтом.

Известный репетитор не согласен с тем, что новое поколение не интересует ничего, кроме соцсетей:

— Это обвинение из серии «трава была раньше зеленее, солнце ярче светило». Чушь! У меня каждый год 120 учеников из разных школ Минска и других городов. Как минимум десять человек вызывают у меня восхищение. Я думаю: «Господи, мне бы такие мозги!» У меня есть опыт и знания, а у них ― мозги и трудолюбие. На мой взгляд, процент людей, которые хотят хорошо учиться, подрастает.

― Родители виноваты в том, что дети не знают европейских столиц?

― В данной ситуации я вину на родителей не перекладывал бы. За то время, когда они учились в школе, система образования реформировалась ― стала другой. Родители напоминают мне 5-6-летних детей, которые не понимают, что происходит в школе.

Родитель с высшим образованием откроет учебник географии или биологии и охренеет. Он скажет себе: «Какой я дурак! Я не понимаю ничего, что здесь написано». Предъявлять претензии к родителям в этой области, на мой взгляд, неправильно. Как они могут знать, чему учить? Надо быть незаурядными людьми, чтобы выделить главное и второстепенное в учебнике.

Приведу пример из жизни. Учительница начальной школы рассказала, как на собрании родители обращаются к ней за помощью: «Марья Петровна, мы не можем помочь детям, объясните нам информацию из учебника». Среди них были родители с двумя высшими образованиями.

― В чем тогда причина?

― История, которую вы привели, меня не шокировала. В 2010 году мы с моими коллегами решили проверить знания молодежи и провели исследование. Мы составили анкету и попросили ее заполнить 140 первокурсников двух университетов и 11-классников двух минских школ.

Оказалось, каждый пятый не знает столицу Польши! 30% не знают, когда празднуется День независимости, а 70% не знают почему. Четыре строчки из Купалы смогли процитировать четверо из 140 опрошенных.

За 9 лет после того опроса ничего не изменилось. Нет простого ответа, почему так происходит. Одна из причин ― перегруженность школьных программ второстепенным материалом. Количество информации, которое пытаются вложить в головы школьников, гораздо больше, чем было в то время, когда учился я или когда учились вы. Это касается всех предметов.

При таком объеме информации его невозможно качественно преподавать. На повторение и закрепление совершенно нет времени.

Программы жутко перегружены. На уроках из-за большого количества информации учитель не имеет возможности сосредоточиться на главном и сказать: а это второстепенное, давайте опустим.

По мнению эксперта, такая проблема существует не только в белорусской системе образования. Это мировой тренд.

Евгений Ливянт видит выход в радикальном сокращении количества информации в школьных программах:

― В программе должно быть меньше информации по всем предметам, включая математику и физику.

Ученик не осваивает всю программу по литературе. И в итоге он не прочитает ничего. Мы знаем, что если работы очень много, надо пойти и лечь поспать.

Лучше одна книга в четверть, чтобы они ее прочитали, обсудили, написали сочинение, получили кайф от этой книги. 4 книги в год ― это не так мало. 28 книг, прочитанных с 5 по 11 класс, ― это, может быть, и немного, но это не ноль.

Репетитор приводит и другие примеры:

― Формулировки задач по математике и физике стали такие, что сначала надо понять: а что там написано? Открываем учебник Сканави. Там написано: решите уравнения ― в конце книги корни этих уравнений. Далее: решите неравенства. Ни одного лишнего слова.

А теперь вы открываете современные тесты и задачи: решите уравнение и в ответ запишите удвоенную сумму корней, умноженную на больший корень или умноженную на количество корней. Это кажется, что просто. Но Сканави до этого не додумался! Почему-то нам хватало математического образования без этих странных вопросов.

По физике раньше был сборник задач для 9-11 классов ― тоненькая книжка. Сейчас к учебнику каждого класса толстый задачник. Ученик плохо знает? Давайте ему еще больше задач дадим! Это абсурд! Надо остановиться!

Перегруженность информацией ― ключевая проблема образования, ее надо обсуждать. При этом я бы придумал систему, как поощрять учеников выходить за пределы обязательной программы, мотивировать их узнавать больше.