Раненый на Донбассе белорусский доброволец надеется восстановить зрение 5 27.06.2019, 12:37

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В бою под Марьинкой он получил тяжелые ранения.

Белорусу Дмитрию Рубашевскому (позывной «Ганс»), получившему ранение 16 мая в бою под Марьинкой в Донецкой области, медики обещают восстановить зрение в глазу, передает «Белсат».

Напомним, в бою под Марьинкой «Ганс» получил тяжелые ранения. Один глаз спасти не удалось, за другое боролись офтальмологи. Волонтеры объявили сбор средств на лечение Рубашевского.

На вопрос журналистов, как он теперь видит, доброволец ответил: «Очень мутно, и обещали восстановить зрение в глазу, что выжил». «Ганс» добавил, что в будущем планирует вернуться на Донбасс, «если зрение восстановится достаточно».

Рубашевский также рассказал, что лечение происходит за средства, собранные волонтерами, и никаких выплат от государства он не получает.

Дмитрий Рубашевский («Ганс») – 27-летний белорусский доброволец из Бреста. С 2016 года воевал на Донбас в составе штурмовой роты «Правого сектора». В декабре 2017 года его наградили орденом «Народный герой Украины», основанном украинскими волонтерами.