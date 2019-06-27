Пять самых молодых политиков: как они меняют мир 27.06.2019, 15:10

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Сайед Саддик

Фото: twitter.com/SyedSaddiq

Они ворвались в большую политику до 30-ти и уже дают фору старожилам.

Редакция liga.net при поддержке "Медийной программы" от USAID-Internews составила Топ-5 самых молодых, но перспективных политиков мира.

Александрия Окасио-Кортес, 29 лет - конгрессмен США

Состоит в Демократической партии. Это самая молодая женщина, когда-либо избранная в Конгресс США. Свое лидерство Александрия Окасио-Кортес проявляла еще в школе: за второе место ее проекта в Intel International Science and Engineering Fair в ее честь назвали астероид. В 2011 году с отличием окончила Бостонский университет и стала первой в семье, кто получил высшее образование.

После смерти отца возглавила семью: зарабатывала на жизнь официанткой и барменом, а параллельно участвовала в общественных, волонтерских, позже и политических проектах. В ноябре-2018 Окасио-Кортес победила на выборах в Палату представителей в округе Нью-Йорка: 78% голосов избирателей. Хотя букмекеры оценивали ее шансы только как 18 к 1. Предвыборную кампанию Александрия провела сама: отказалась от спонсорских средств, сама обходила район, рассказывала о своей программе и собирала пожертвования.

Александрия Окасио-Кортес (слева). Фото - instagram.com/ocasio2018

Окасио-Кортес продвигает интересы ЛГБТ и феминисток. В Конгрессе выступает против бедности и против глобального потепления. СМИ часто оценивают ее взгляды как радикальные: Александрия считает мир, в котором существуют миллиардеры, аморальным; Белый дом призывает к сдержанности с Ираном; центры для мигрантов сравнивает с концлагерями в Польше.

Периодически снимается в глянце. Американская пресса называет Окасио-Кортес "первым решительным криком миллениалов".

Джордон Стил-Джон, 24 года - сенатор Австралии

Джордон Стил-Джон. Фото - instagram.com/jordonsteelejohn

Правозащитник Джордон Стил-Джон стал сенатором Австралии в 2017 году, когда ему было всего 22 года. Борется за права инвалидов и даже был награжден за это в марте этого года. Стил-Джон и сам передвигается в инвалидном кресле из-за церебрального паралича. Парламент даже пришлось переоборудовать специально под его потребности: там не было пандуса.

В феврале 2018 года Стил-Джон выступил с сильной речью в Сенате, в которой призвал расследовать случаи насилия над людьми с ограниченными возможностями в закрытых учреждениях Австралии. "Сколько случаев системного насилия мы должны выслушать, прежде чем правительство создаст королевскую комиссию по этому вопросу?" - спросил он, зачитывая 34 фамилии инвалидов (от 7 до 60 лет), которые умерли в таких учреждениях. Многих избили и оставили умирать, другие подверглись сексуальному насилию перед смертью. Как писал об этом The Guardian, примеры были ужасающими, и в какой-то момент Стил-Джон сорвался, не сдержав эмоции: "Черт возьми".

В прошлом году Стил-Джон подал в Сенат Австралии законопроект о снижении избирательного возраста до 16 лет. Он объяснил это так: почему 16-летние могут заниматься сексом, жить отдельно, вступать в партии, работать полный день и платить налоги, а голосовать - нет?

Мари Блэк, 24 года - член Палаты общин Великобритании

Мари Блэк. Фото - instagram.com/mhairiblacksnp

Еще в юном возрасте вступила в Шотландскую национальную партию, активно участвовала в кампании во время референдума за независимость Шотландии 2014 года. А в 2015 году, когда Мари Блэк было 20 лет, стала самым молодым членом Палаты общин Великобритании после Кристофера Монка, который вошел в парламент в возрасте 13 лет (это было еще в 1667 году).

Мари Блэк выиграла выборы у 47-летнего лейбориста, министра Дугласа Александера, причем доверие ей оказали 50,9% избирателей.

В 2017 году Блэк снова победила в том же округе. Мари Блэк называет себя убежденной социалисткой: она находится в оппозиции и последовательно критикует подход правительства Британии к безработице, кредитам и жилищным субсидиям.

Сайед Саддик, 26 лет - министр спорта Малайзии, лучший спикер страны

Сайед Саддик: селфи на футбольном матче. Фото - twitter.com/SyedSaddiq

Сайед Саддик в политику шел целенаправленно. Первое образование он получил в Королевском военном колледже, затем продолжил обучение в Международном исламском университете Малайзии. В 2016 году стал одним из основателей партии Армада. В 2017 году Сайед отказался от стипендии в размере около 400 тысяч юаней, чтобы продолжить обучение в Оксфорде и вплотную заняться политической карьерой.

В мае 2018-го Сайед избран членом парламента - в возрасте 25 лет. А уже в июле стал министром по делам молодежи и спорта в новом правительстве. Он признан самым молодым федеральным министром в истории независимой Малайзии (получена в 1957 году).

Отдельное направление, которое Сайед развивает в должности министра - киберспорт. Он добился выделения из бюджета на это направление около 2,3 млн долларов. Прошлогодний чемпионат по Dota 2 The Kuala Lumpur Major прошел при поддержке его министерства.

Сайед трижды выиграл чемпионат по дебатам в Азии и считается лучшим спикером страны.

Джошуа Вонг Чи-Фун, 22 года - лидер "Революции зонтиков" в Гонконге

Джошуа Вонг. Фото - facebook.com/joshuawongchifung

Джошуа Вонг не является официальным представителем властей Гонконга. Хотя он хотел участвовать в выборах в законотворческий совет в 2016 году, чтобы "войти в систему" и изменить ее, но не прошел по возрасту: ему было 19, а баллотироваться можно с 21 года.

Но даже вне системы Вонг значительно влияет на жизнь Гонконга. В 2014 году, всего в в 17 лет, он стал одним из ведущих лидеров массовых протестов в Гонконге, которые получили название революции зонтиков (смотрите фото здесь). Ее участники выступали против решения Китая отсеивать кандидатов, которые хотят принять участие в выборах главы территории в 2017 году. Этот шаг стал последней каплей для многих жителей Гонконга, недовольных тем, что Пекин все более активно вмешивается в дела их региона.

Как и на Майдане, изначально преимущественное большинство протестующих в Гонконге составляли студенты. Но после жесткого разгона к ним присоединилось и более взрослое поколение. С помощью ярких зонтов протестующие пытались защитить себя от перцового аэрозоля и слезоточивого газа полиции. Проект прямого вмешательства Китая в выборы был отклонен, по факту революция зонтиков - победила.

В 2016 году Вонг основал новую политическую партию Demosisto вместе с соратниками по акциям протеста.

Джошуа известен своей поддержкой Революции достоинства и выступает за освобождение украинских политзаключенных из России.