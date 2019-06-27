Прагматика vs. ценности Игорь Яковенко

27.06.2019, 21:33

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Игорь Яковенко

Торговля принципами и ценностями – не лучшая практика в политике.

После публикации в украинской газете "День" моей статьи под названием "Торжество кровавого хама" в комментариях к ней и в личных сообщениях прозвучали пожелания проанализировать мотивы тех 118 делегатов, которые проголосовали за возвращение России в ПАСЕ а также прокомментировать позицию российских правозащитников, которые в конце прошлого года обратились в руководство Евросоюза с настоятельной просьбой не допустить исключения России.

В мотивах 118 условно "пророссийских" делегатов ПАСЕ есть две явные составляющие: меркантильные и гуманистические.

Меркантильные – желание пополнить бюджет организации 60 миллионами евро за счет российского долга и в дальнейшем исправно пополнять кассу ЕС 33 миллионами российских евро (7% бюджета брюссельского офиса), а также стремление сохранить добрые отношения с российским газом, нефтью и прочими путинскими ништяками, включая прямую раздачу денег европейским политикам и общественным деятелям. Анализировать эти мотивы довольно скучно, поскольку про шредеризацию западных элит написаны уже тома, а повторять пошлости Маркса о том, что случается с капиталом при 300% прибыли, право как-то неловко, тем более что это правда. Важнее обсудить другие составляющие того события, которое заслуживает названия "новый Мюнхен".

Гуманистические мотивы этого решения полностью изложены в Меморандуме российских правозащитников, опубликованном 7.12.2018. Трудно сказать, насколько этот документ повлиял на решение ПАСЕ, но в Европе он был точно замечен и на него ссылался генсек ЕС в своем призыве к делегатам ПАСЕ вернуть Россию с состав Ассамблеи.

Итак, вот мотивы российских правозащитников: "Возможный выход России из организации повлечет за собой серьезные и далеко идущие негативные последствия, причем не только для российского общества, но и для Европы в целом, и при этом не окажет позитивного влияния на действия российских властей в отношении Украины, что послужило основной причиной кризиса в отношениях с Советом Европы…".

"Выход России из Совета Европы не остановит нарушения прав человека и не предотвратит дальнейшее сползание нашей страны к авторитаризму, а также не повлияет на агрессивное поведение нашего правительства на международной арене. Этот шаг положил бы конец трудной борьбе российского гражданского общества за то, чтобы наша страна стала важной частью Европы на основе общих норм и ценностей демократии, верховенства закона и уважения прав человека. Стремление "наказать" российские власти за нарушения обязательств путем исключения из Совета Европы бьет мимо цели: от этого пострадает не правительство России, а российский народ. В течение 20 лет Европейский суд по правам человека дает миллионам живущих в России людей надежду на справедливость, которой во многих случаях они не могут добиться внутри страны. Тысячи решений Суда оказали значимое положительное воздействие на российское законодательство и судебную практику. Авторы настаивают – при всех тяжелых проблемах с правами человека в нашей стране, ситуация была бы намного хуже, если бы Россия не являлась членом Совета Европы с 1998 года. Если Россия выйдет из организации, масштабы проблем в области прав человека в стране вырастут в геометрической прогрессии, включая перспективу скорого восстановления смертной казни. Мы убеждены, что ситуация зашла в тупик не только из-за бескомпромиссной позиции российских властей, но и из-за неосмотрительных действий некоторых представителей Совета Европы и его государств-членов. Мы считаем недальновидными действия, предпринимаемые в рамках ПАСЕ и за ее пределами, по выдворению России из СЕ. Хотя эти действия и продиктованы праведным гневом, они не приведут к достижению тех целей, которых хотели бы достичь критики Кремля".

"Всем должно быть ясно: выход России из СЕ не остановит нарушения прав человека и не предотвратит дальнейшее сползание нашей страны к авторитаризму, а также не повлияет на агрессивное поведение нашего правительства на международной арене. Этот шаг никоим образом не будет способствовать разрешению конфликта на востоке Украины и возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию. Напротив, такой шаг имел бы необратимые последствия, поскольку положил бы конец трудной борьбе российского общества за то, чтобы страна стала важной частью Европы на основе общих норм и ценностей демократии, верховенства закона и уважения прав человека. Более того, этот шаг на много десятилетий вперед превратит обширную европейскую территорию в "серую зону" права". Конец цитаты.

Подписали Меморандум около 70 правозащитников, в том числе Лев Пономарев, Валерий Борщев, Людмила Алексеева, Анна Шароградская, Каринна Москаленко, Елена Лукьянова, Зоя Светова и другие.

Прежде чем перейти к разбору аргументов, приведу резоны руководства "Мемориала", который 14.12.2018 опубликовал реплику под названием "Почему мы не подписали "Меморандум российских правозащитников". Вот их основной аргумент:

"Мы считаем неуместным — по крайней мере со стороны российских правозащитников — рекомендовать Совету Европы пойти на односторонние уступки при полном отсутствии изменений в позиции России. Подобное умиротворение злостного нарушителя международного права и собственных обязательств в области соблюдения прав человека неизбежно будет иметь разрушительные последствия для международных механизмов, призванных их поддерживать. А следовательно, в долгосрочной перспективе оно нанесет вред и нашей стране". Конец цитаты.

Чтобы покончить с цитированием, воспроизведу небольшой фрагмент своей статьи, в котором я предложил задать каждому из 118 делегатов ПАСЕ, проголосовавших за возврат России, в числе прочих, такие вопросы:

- "Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных комиссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ в связи с аннексией Крыма. Какие изменения в статусе Крыма за 5 лет вызвали необходимость отмены этого решения: Крым вернулся в Украину? Россия признала факт аннексии и осудила ее? В Европе теперь принято считать нормой аннексию и оккупацию чужих территорий?";

- "Согласно Уставу Совета Европы эта организация объединяет демократии и правовые государства. В 1996 году, при приеме России в Совет Европы было учтено, что эта страна пока не вполне соответствует требованиям Устава ЕС, но явно стремится к этому. Что конкретно в действиях руководства сегодняшней России дает повод для убеждения, что эта страна движется в сторону демократии и верховенства права?";

Ну, и отдельный вопрос для представителей Нидерландов, которые проголосовали за данную резолюцию:

"В сбитом в 2014 году Боинге среди 298 погибших было 192 гражданина Нидерландов. У Вас нет ощущения, что наделяя государство, виновное в их гибели, правом на равных со всеми участвовать в обсуждении путей развития Европы, вы плюете на могилы своих сограждан?". Конец самоцитаты.

Итак, что мы имеем? Весы, на одной чаше которых несколько десятков людей, которые благодаря ЕСПЧ ежегодно получают возможность на справедливое правосудие и компенсации за моральный ущерб от "правосудия" басманного. Это очень серьезный аргумент в пользу решения ПАСЕ и Меморандума правозащитников. Но весомость этого аргумента существенно снижается, поскольку путинский режим сам выбирает, какие решения ЕСПЧ выполнять, а какие нет. Никаких шансов с помощью ЕСПЧ освободить или добиться пересмотра дел таких главных узников режима, как например Пичугин или Сенцов, не существует. Они сидят и будут сидеть либо до своей смерти, либо до смерти режима. И последняя наступит отнюдь не по решению ПАСЕ или ЕСПЧ и не благодаря этим решениям.

Путинский режим совершает кровавые преступления, на фоне которых выборочная помощь нескольким десяткам неправедно осужденных людей (подчеркну еще раз – помощь, которую режим сам разрешил оказать) выглядит капелькой росы на пороге адского пламени. Полтора десятка тысяч убитых украинцев, сотни тысяч убитых сирийцев (включая тех, кого убили при поддержке путинских ВКС).

Я верю в искренность российских правозащитников, которые пишут ахинею, про то, что "трудная борьба российского общества за свободу и демократию" будет успешнее, если путинский фашизм получит признание европейского сообщества в качестве демократического и правового государства, поскольку только такие страны по Уставу ЕС могут входить в эту организацию. Что не отменяет того факта, что данное высказывание является ахинеей. Просто потому, что если по телевизору постоянно показывают, что адепты путинского фашизма, все эти толстые, слуцкие и калашниковы выступают в ПАСЕ, им пожимают руки, слушают уважительно их бред, они участвуют в обсуждении судеб Европы, то о какой борьбе за свержение режима бормочут протестующие? Ведь путинский режим и есть демократия и торжество права – вот у него и справка о членстве в ПАСЕ есть!

Надежда на то, что членство в ПАСЕ удержит Путина от совершения еще больших преступлений, является утопией. Путинская Россия до 2014 года была не только в ПАСЕ, но и в G8, то есть в более "избранном" и "элитном" клубе. Что не помешало Путину украсть Крым и начать войну с Украиной, а потом и в Сирии. А последнее решение ПАСЕ окончательно убедило Путина и его окружение, что Россия может делать все что угодно и Запад все скушает и попросит добавки. Так что решение ПАСЕ о возврате России – это поощрение агрессора к новым агрессиям и провокациям на международной арене и новым беззакониям внутри страны. А на заседаниях ПАСЕ будут горячие дискуссии о том, какие формы людоедства следует признать совершенно недопустимыми, а за какие надо людоеда слегка пожурить.

В связи с вышесказанным возникает вопрос: а что, вот эти 70 правозащитников всего этого не понимают? Поскольку я значительную часть из них знаю лично, могу с уверенностью сказать, что они уж точно не глупее меня. Тогда почему?! Причина – в профессиональной деформации и в профессиональных интересах правозащитников. Я сейчас говорю о настоящих правозащитниках, заслуживающих уважения, а не о примазавшихся к правозащите холуях режима, которых чуть ли не половина в СПЧ Михаила Федотова.

Для российских правозащитников ЕСПЧ и членство России в ЕС – это единственный шанс сохранить пространство своего функционирования. Выход из ЕС означает вымирание этой профессии. Правозащитники просто исчезнут, как исчезли извозчики. На что будет ссылаться правозащитник, окажись Россия вне ЕС – на "закон Яровой", или на "закон Лугового"? Кризис современного российского правозащитного движения – это тема отдельного и весьма обстоятельного разговора, но данный Меморандум о сохранении России в ЕС на мой взгляд - одно из проявлений этого кризиса.

Торговля принципами и ценностями – не лучшая практика в политике. ПАСЕ своим последним решением довольно сильно подорвал авторитет Европейского сообщества. Восстанавливать его придется долго и, скорее всего, уже другому поколению политиков.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru