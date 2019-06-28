Cегодня годовщина победы ВКЛ под рекой Полонкой 2 28.06.2019, 16:02

10-тысячная армия ВКЛ дала отпор 30-тысячной армии московского царства.

Война России с Речью Посполитой 1654–1667 годов, или иначе «кровавый потоп», — малоизвестная страница белорусской истории. Вместе с тем именно во время этой войны было уничтожено более половины населения Беларуси. Для сравнения — во время Второй мировой войны погибла треть белорусов, пишет журнал belarus.travel.

В 1660 году практически вся территория современной Беларуси была захвачена московскими войсками. Единственным препятствием для захватчиков стала Ляховичская крепость. 28 июня, недалеко от нее протекает река Полонка, берега которой и стали местом битвы. 10-тысячная армия ВКЛ дала отпор 30-тысячной армии московского царства и остановила наступление на Варшаву. В 1994 году на месте битвы был установлен мемориал.

Как добраться: сегодня место битвы на реке Полонка находится на территории Барановичского района. Поэтому ваша основная задача — добраться до Барановичей. Сделать это несложно, так как этот город — самый большой железнодорожный узел в Беларуси, сюда ходят поезда почти из любой точки Беларуси, а также ближнего зарубежья.