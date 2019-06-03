В более чем 300 самолетах Boeing 737 нашли бракованные детали 1 3.06.2019, 8:29

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фото с сайта wikipedia.org

Неисправные детали ведут к появлению трещин и преждевременному выходу самолетов из строя.

Компания Boeing обнаружила дефекты деталей самолетов 737 NG и 737 MAX, брак есть в 312 самолетах во всем мире. Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

«Некоторые предкрылки 737 NG и 737 MAX могут быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем применяемым нормативным требованиям к прочности и долговечности», — уточнили в FAA.

Бракованными могут быть до 148 деталей, подверженных появлению трещин и преждевременному выходу из строя. В Boeing определили группы серийных номеров 737 NG и 737 MAX, у которых могут быть эти детали.

В мае Boeing исправила исправила ошибки в программном обеспечении симуляторов, на которых тренируются пилоты самолетов 737 MAX. Тогда в компании заявили, что сбой в системе коррекции маневрирования мог стать причиной крушения двух самолетов таких моделей.

В ноябре прошлого года при крушении лайнера 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. В марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет этой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибли 157 человек.