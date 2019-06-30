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Сибирь под водой: паводок в РФ глазами жителей, журналистов и спасателей

  • 30.06.2019, 11:28

Иркутскую область России затопило.

В Иркутской области — паводки из-за проливных дождей. По последним данным, погибли пять человек. Синоптики прогнозируют новый приток воды, сообщает ТАСС.

С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей.

По последним данным, погибли пять человек, в том числе один ребенок.

«На утро 30 июня по информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 85 человек — в удовлетворительном состоянии, основной диагноз — переохлаждение», — пишет ТАСС.


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