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Ученые разгадали еще одну тайну «острова друидов»

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  • 30.06.2019, 15:12
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Это должно пролить свет на историю кельтской цивилизации Европы.

Археологи давно занимаются раскопками 5000-летнего памятника Брин-Келли-Ди на британском острове Англси, связанном, согласно одной из версий, с таинственным орденом «магических» священнослужителей, больше известных как друиды. И хотя памятник намного старше, чем друиды, жившие примерно 2000 лет назад, раскопки все равно пролили свет на историю древних жителей острова, пишет naked-science.ru.

Современные археологи давно надеялись, что их научные методы раскроют новые подробности о людях, которые построили гробницу Брин-Келли-Ди. В течение последних четырех лет ученый Кардиффского университета Фион Рейнольдс (Ffion Reynolds) руководила раскопками рядом с объектом и обратила внимание на курган, расположенный на расстоянии 50 метров от него.

Новый анализ показал, что он был возведен в бронзовом веке, примерно на тысячу лет позже гробницы Брин-Келли-Ди. При этом некоторые из находящихся там артефактов, возможно, на несколько тысячелетий старше. Все это свидетельствует о том, что археологический комплекс оставался крайне важным церемониальным центром на протяжении очень длинного промежутка времени. По словам Рейнольдс, раскопки почти завершены и дальнейшие исследования смогут точно определить наличие каких-либо человеческих останков.

Согласно современным научным представлениям, друиды выполняли функции жрецов у древних кельтов: они были замкнутым, но не наследственным сословием. Известно, что эти люди также выполняли функции судей и занимались лечением болезней и астрономией.

В I веке нашей эры остров стал объектом повышенного внимания римлян, которые хотели устранить влияние друидов на кельтские племена. В 61 году нашей эры римляне завоевали Англси: священные для друидов рощи были уничтожены. После этого остров еще много раз на протяжении многих веков становился ареной для кровопролитных противостояний.

Сегодня территория острова входит в Уэльс — одну из четырех административно-политических частей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.


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