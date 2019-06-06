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Грюнвальд, «Бавария», Нагано: семь случаев, когда наши били немцев

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  • 6.06.2019, 13:33

В субботу одним подвигом может стать больше, если у футболистов все получится.

Белорусы не раз в своей истории выходили победителями в сражениях с педантичными и щепетильными немцами. Будем надеяться, что удачной окажется и битва на окраинах Борисова 8 июня, когда к нам на матч квалификации чемпионата Европы-2020 пожалует сборная Германии по футболу, пишет «Трибуна».

Давайте вспомним то, что приятно вспоминать, и настроимся на позитивный лад.

15.07.1410. Грюнвальд

Война – один из древнейших видов спорта. И немцы в этом искусстве всегда были хороши. В Средние века заметным игроком считалась «сборная рыцарей» Тевтонского ордена – они донимали всех соседей, в том числе наших предков. 15 июля 1410 года этому был положен конец. Возле деревеньки Грюнвальд, расположенной на территории современной Польши, прошло нечто наподобие финала ЛЧ: немецкие рать с одной стороны, с другой – объединенный силы Великого княжества Литовского и Королевства Польского. По разным подсчетам, наши превосходили соперника по численности в полтора-два раза. В Борисове белорусов также будет больше. Но поможет ли?

Сражение под Грюнвальдом длилось практически весь день и завершилось сокрушительным поражением тевтонцев. Орден после этого стал чахнуть, правда, у ВКЛ нашлись другие враги – не менее опасные.

Нагано-1998. Крупнейшая победа хоккейной сборной на Олимпиадах

В 1998 году белорусские хоккеисты впервые выступали на Олимпиаде и, надо отметить, абсолютно не тушевались. В дебютном матче настреляли французам 4:0, ну а Германии и вовсе досталось на орехи – 8:2. Тогда это казалось чем-то вполне себе разумеющимся, но потом немцы нас догнали и перегнали. Та победа остается для белорусов крупнейшей на олимпийских турнирах. Впрочем, частыми гостями на этих турнирах нас не назовешь.

Уимблдон-1998. Долгожданная победа над Граф

Для Натальи Зверевой немка Штеффи Граф была на удивление сложным соперником. В 1998-м белоруска сумела сотворить чудо, обыграв титулованную теннисистку с 17-го раза. Произошло это на любимом для немки Уимблдоне, где прежде Граф семь раз не находилось равных. В третьем раунде Зверева одержала долгожданную победу 6:4, 7:5. Тогда Наталья оказалась готова сотворить сенсацию, чего мы желаем и нашей футбольной сборной.

Кубок Дэвиса-2003. Германия – Беларусь – 2:3

На грунтовых кортах небольшого немецкого городка Зундерн Максим Мирный и Владимир Волчков начали творить главную сенсацию в истории белорусского мужского тенниса. В сентябре 2003-го наши обыграли команду, ведомую Райнером Шуттлером, находившимся на пике карьеры. Для выхода в Мировую группу белорусам понадобилось четыре матча на неудобном покрытии под палящим солнцем, в которых Мирный и Волчков сыграли 17 сетов – более четырех за поединок. Наша команда повела 3:1, поэтому заключительная встреча стала формальностью. Ровно через год наши сыграют уже в полуфинале Кубка Дэвиса против США.

27.05.2008. Булыга и Ко заставили молчать немецкие трибуны

Пусть здесь белорусы не били немцев, но точно повергли их в шок. Два гола Булыги во втором тайме заставили грустить 47-тысячную публику на заполненном под завязку стадионе в Кайзерслаутерне. Под конец матча трибуны вообще погрузились в молчание. Германия редко кому позволяет отыграться, выигрывая 2:0. Однако белорусам это оказалось по плечу.

Олимпиада-2008. «Золото» Богдановичей

В Пекине практически весь километр дистанции в каноэ-двойках лидировали немцы Кристиан Гилле и Томаш Выленжек. Белорусский дуэт братьев Андрея и Александра Богдановичей уступал примерно корпус лодки. Казалось, максимум «серебро». Однако нашим удался умопомрачительный спурт на финише.

ЛЧ-2012/13. «Бавария»

Пожалуй, самая громкая победа белорусского клубного футбола. Борисовчане обыграли команду, у которой на поле вышли Нойер, Лам, Рибери, Мюллер, Кроос, Манджукич и Швайнштайгер. Пережив неудачу в Минске, мюнхенцы выиграют ту ЛЧ. Из творцов сенсации сейчас в сборной Беларуси только Денис Поляков, а у немцев в команду вызван Мануэль Нойер.

Летом 2002 года борисовчане упражнялись на «Мюнхене-1860» в Кубке Интертото (5:0 по сумме двух матчей). Как показалось время, то была всего лишь разминка.

Бонус

ЛЧ-1993/94. Сумасшедший гол Белькевича в ворота «Вердера»

Эту стычку с немцами никак не назовешь победой, но был в ней героический момент, о котором болельщики со стажем вспоминают до сих пор. В сентябре 1993 года минское «Динамо» в ответном матче Лиги чемпионов принимала «Вердер». После гостевой игры все было ясно (белорусы сгорели в Бремене 2:5), но хлопнуть дверью нашим удалось. Валентин Белькевич сотворил на пару с Сергеем Герасимцом сотворил шедевр. Последний, разыгрывая штрафной, подбросил мяч, а 20-летний Валик как дал!.. Этот гол до сих пор входит в различные топы белорусского футбола. Уж если проигрывать, то проигрывать красиво. Этот принцип наши современные футболисты тоже могут взять на вооружение.


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