Отток капитала из России вырос вдвое 6.06.2019, 14:58

Майкл Калви

Фото: Владислав Шатило / РБК

Это связано с арестом американского инвестора Майкла Калви.

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов", - заявил Кудрин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, 70 процентов предпринимателей считают бизнес в РФ небезопасным занятием, и ситуация с американским инвестором Калви, находящимся под домашним арестом, подтверждает. их опасения. "Основной проблемой экономического роста являяется доверие, особенно доверие к государственным институтам", - подчеркнул Алексей Кудрин.

Дело Baring Vostok

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года, Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Кроме него и топ-менеджера фонда, француза Филиппа Дельпаля по этому уголовному делу проходят экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Всех шестерых фигурантов Басманный суд 16 февраля арестовал на два месяца. 9 и 10 апреля был продлен арест на три месяца Дельпалю, Зюзину, Абгаряну и Владимирову. 12 апреля домашний арест Калви продлили до 14 июля 2019 года. Бизнесмен отрицает свою вину и считает, что причина уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.