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В США изобрели «переводчик с языка младенцев»

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  • 6.06.2019, 22:09

Он способен распознать эмоции по крикам.

Американские ученые, представляющие Колледж Нью-Джерси, разработали алгоритм, распознающий крики младенца и определяющий, какие эмоции тот испытывает. Искусственный интеллект действует примерно по тому же принципу, что и обычный алгоритм распознавания речи, передает mk.ru.

Изначально специалисты обратились к профессиональным медсестрам, которые помогли определить, о чем говорят те или иные крики младенцев. В результате удалось выделить пять сигналов, касающихся пищи, сна, потребности во внимании, необходимости сменить подгузник и дискомфорта какого-либо иного рода. Также специалисты обращали внимание на движения детей, не связанные с воспроизведением каких бы то ни было звуков.

Впоследствии на основании полученных данных авторы новой научной работы «обучили» искусственный интеллект, наблюдавший за 15 мальчиками и 11 девочками в возрасте от трех дней до шести месяцев. Специалисты прибегли к методике «сжатого зондирования», позволяющем анализировать новые сигналы на основании предыдущих и использующийся при распознании речи.

Как утверждают специалисты, в ходе экспериментов их разработка действительно оказалась способна «расшифровывать язык детей», фиксируя различные крики и определяя, какой сигнал передает каждый из них.

Эксперты признают, что их разработке еще предстоит подтвердить свою эффективность в ходе более масштабных исследований. Если оно оправдает ожидания, ученые рассчитывают, что оно будет использоваться в медицинских учреждениях и поможет как родителям, так и сотрудникам родильных домов получать более точную информацию о состоянии и потребности младенцев.

Научная работа, посвященная полученным результатам, была опубликована в издании Journal of Automatica Sinica.


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