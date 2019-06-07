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Аргентина и Бразилия могут создать единую валюту

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  • 7.06.2019, 19:39

Рабочее название будущей валюты - «песореал».

Аргентина и Бразилия рассматривают возможность создания единой валюты. Об этом сообщила в четверг бразильская газета «Глобу». По информации издания, соответствующие планы анонсировали в ходе встречи с деловыми кругами Аргентины во время визита в Буэнос-Айрес президент Бразилии Жаир Болсонару и министр экономики страны Паулу Гедес, передает TACC.

Как сообщила «Глобу» со ссылкой на источники в предпринимательских кругах, такой макроэкономический проект предлагался и ранее. По их мнению, он является естественным продолжением сближения политических позиций двух государств, где раньше у власти одновременно находились левые политические силы, которых теперь в Буэнос-Айресе и Бразилиа сменили правые.

Рабочее название будущей валюты - песо реал, составлено из названий нынешних денежных единиц южноамериканских республик (песо - валюта Аргентины, реал - валюта Бразилии). Дальнейшие переговоры на этот счет, как ожидается, продолжатся в рамках механизмов взаимодействия по линии деловых объединений.

По мнению сына бразильского лидера, депутата Эдуарду Болсонару, возглавляющего комитет по международным делам и национальной обороне в нижней палате парламента, эта инициатива носит долгосрочный характер. Представители аргентинского бизнеса в свою очередь указывают на необходимость предварительного улучшения координации в области валютно-денежной и налоговой политики.


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