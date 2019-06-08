Ученые выяснили, как стать миллионером 1 8.06.2019, 18:03

Ученые опросили 130 богачей и составили их психологический портрет.

Какими качествами надо обладать, чтобы сколотить состояние? Научное исследование подтвердило расхожую мысль о том, что богатство — в голове. Но есть работы, которые эти доказательства легко опровергают, пишет bb.lv.

Толстосумы под лупой

«У людей всегда было ощущение, что богачи — немного „другие“. Причем отличаются они не своим имуществом, а личностью. До недавнего времени научных исследований, подтверждающих или опровергающих этот тезис, было немного», — пишет на страницах журнала Focus немецкий историк и социолог Райнер Цительманн.

Но теперь такое исследование есть. Команда из шести экономистов и психологов из университетов Мюнстера, Майнца и Берлина подробно изучила данный вопрос в рамках масштабного изучения.

Ученые опросили 130 богачей и составили их психологический портрет. На втором этапе исследования они сравнили его со среднестатистическим психологическим профилем населения.

«Всё зависит от меня»

Проанализировав психологический портрет богачей на основе пятифакторной модели личности, исследователи пришли к выводу: «Богатые люди более стабильны в эмоциональном плане, то есть в меньшей степени подвержены невротизму; они большие экстраверты; открыты для нового опыта; они менее сговорчивы и больше готовы к конфликтам; они более добросовестны».

Также исследователи определили, что богачи чаще страдают нарциссизмом и обладают скорее внутренним фокусом контроля, то есть им ближе фраза: «То, как проходит моя жизнь, в первую очередь зависит от меня», нежели утверждение: «Достижения человека зависят прежде всего от судьбы или удачи».

Плывут против течения

Результаты данного исследования совпадают и с результатами исследования, проведенного ранее тем же социологом Цительманном. Он провел интервью с 45 богатыми людьми, состояние большинства из которых оценивается в сумму от 30 млн до 1 млрд евро. При этом проведенный опрос был намного более подробным, чем в первом исследовании, а интервью длилось 1–2 часа.

Это исследование, посвященное психологии сверхбогатых людей, также пришло к выводу, что богачи психически более стабильны (то есть меньше подвержены невротизму). Кроме того, выяснилось, что они более открыты новому опыту, более экстравертны, более добросовестны — но не обязательно миролюбивы.

Сверхбогатые люди часто являются нонконформистами. Они с радостью плывут против течения и без проблем идут наперекор господствующему мнению.

Исследование также показало, что сверхбогатые люди чаще принимают решения по наитию. Они чаще полагаются на свою интуицию, нежели на детальные анализы. И, что особенно важно, они по—другому относятся к поражениям и неудачам. Многие люди склонны приписывать успехи себе, а в случае неудач возлагать вину на других. Сверхбогатые люди, как показали интервью, поступают совсем иначе: они чаще ищут причину в себе, а не во внешних обстоятельствах или других людях. Это дает им ощущение власти: если это сделал я сам, то я могу это изменить. «Мою жизнь контролирую я сам — а не другие», — говорят про себя богачи.

«Существует много причин того, почему некоторым людям удается разбогатеть, а другим нет, однако особая комбинация характеристик личности, выявленных в обоих исследованиях, определенно является одной из этих причин», — заключает Цительманн.

У нас есть сомнения

Позволим себе, однако, подвергнуть результаты данного исследования критике. Житейский опыт подсказывает нам, что уроженец калькуттских трущоб имеет гораздо меньше шансов сколотить себе состояние, чем житель Беверли—Хиллз. Пусть даже он и поражает окружающих своей целеустремленностью и интуицией.

Исследование германского ученого, конечно же, ценно, но, похоже, оно совершенно не учитывает внешние факторы. Но разве они не имеют значения? Другие ученые считают, что как раз имеют, и решающее.

Это было установлено в ходе исследования, которое провели в Университете Катании (Италия). Тамошние ученые создали модель человеческих талантов и того, как люди распоряжаются ими для реализации возможностей. И выяснили: ключевую роль играет удача. Но мы ведь об этом догадывались, не так ли?

Все люди примерно равны

Начиная исследование, ученые исходили из того, что человеческие способности соответствуют нормальному распределению, симметричному относительно средних значений. Мудрено, да? Но возьмем конкретный пример — измерение уровня интеллекта, которые проводят с помощью IQ—тестов. Средний IQ у людей — 100 баллов, но никто не обладает IQ 1000 баллов или 10 тыс. баллов. Такого никогда не было и не будет, если только человеку когда—нибудь не вживят в голову компьютер.

То же самое применимо и к прилагаемым усилиям, которые измеряются рабочими часами. То есть речь идет о трудолюбии. Кто—то работает больше среднего, кто—то — меньше. Но никто не работает в миллиард раз больше, чем кто—либо другой. Когда же дело доходит до вознаграждения за труд, оказывается, что некоторые получают в миллиард раз больше, чем большинство.

Итальянские ученые составили модель, в основе которой структура из N человек, каждый из которых обладает определенным уровнем способностей (интеллект, компетенции, навыки). Эти способности распределены вокруг средних значений со средним отклонением. То есть люди могут быть одаренными в большей или меньшей степени, но никто не может быть в разы талантливее других. Так ведь оно и есть в жизни.

Данное распределение справедливо и для остальных параметров — в частности, физических. Например, все люди ниже или выше среднего, но нет никого, кто бы был ростом с муравья или, наоборот, с небоскреб.

Что и следовало доказать

Основываясь на этих постулатах, ученые построили компьютерную модель, которая отображает карьерный путь человека на протяжении 40 лет. За это время случаются различные события, которые можно использовать для обогащения — если человек достаточно сообразителен и талантлив для этого. Но бывают и неудачи, препятствующие повышению благосостояния. Главное в том, что и то и другое происходит случайным образом.

Модель повторяет распределение богатства в реальном мире. Оно такое: 80% денег принадлежат 20% населения. И эти 20% людей, которым принадлежит 80% богатств, вовсе не самые одаренные. В реальности высшая степень успеха не подкрепляется высшей степенью ума и таланта.

«Наша модель четко показывает, что основной фактор неравномерного распределения богатства — не талант, а просто везение», — констатировали авторы исследования.

Чтобы подкрепить свой вывод, ученые отсортировали людей по количеству счастливых и несчастливых событий, которые произошли на протяжении 40—летней карьеры. Оказалось, что самые зажиточные люди — самые удачливые, а самые бедные — самые невезучие. Но ведь мы об этом и так знали, не правда ли?