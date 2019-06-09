В очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза стоят 1900 фур 9.06.2019, 18:42

Фото: tut.by

Наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе в Литвой.

Почти 1900 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 18:00 9 июня наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе в Литвой – здесь количество автомобилей перевалило за тысячу: в Каменном Логе – 460, в Привалке – свыше 300, Беняконях – 280, в Котловке выехать хотят более 80 авто.

В латвийском направлении в Урбанах и Григоровщине в очереди на выезд стоят по 260 фур.

На белорусско-польской границе 8 июня очередей на выезд практически не наблюдалось, однако к вечеру 9 июня обстановка стала напряженнее: в Козловичах — более 100 грузовиков, в Брузгах – 90, в Берестовице – 60. На въезде в Беларусь также заметны заторы: в Берестовице – более 120 фур, в Брузгах – 30, в Козловичах – 20 грузовых машин.

В воскресный вечер выросло и число легковых авто на некоторых пунктах пропуска белорусско-польской и белорусско-литовской границы: в Брузгах и Каменном Логе в очередях стоит по 30 машин. Остальные пункты пропуска в этих направлениях свободны.