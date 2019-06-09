Варшавская пальма «засохла» 1 9.06.2019, 19:52

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«Высохла» знаменитая пальма на кольцевой развязке де Голля в столице Польши.

Пальма у Aleje Jerozolimskie, один из символов Варшавы, находится в очень плохом состоянии. Все ее листья «высохли». Это было бы не таким странным, если бы она была настоящей, но это дерево является искусственным, полностью сделанным из пластика. Что же тогда произошло?

Как пишет the-warsaw.com, оказывается, что «смерть» пальмы пытается обратить внимание на проблемы загрязнения воздуха и глобального изменения климата. Это часть мероприятий, проводимых по случаю Всемирного дня окружающей среды (5 июня). В этом году главной темой является загрязнение воздуха, поэтому цель — побудить людей и учреждения совершать повседневные действия для предотвращения ухудшения состояния окружающей среды.

Пальма, или «Привет c Aleje Jerozolimskie» — это проект Джоанны Райковской. Она была установлена в 2002 году. Этот проект является самым известным художественным проектом в публичном пространстве в Польше, реализованным после 1989 года. Этот проект в конечном итоге он стал отражением национальной страсти к абсурду и гротеску и реализации глубокого желания найти новые городские символы.