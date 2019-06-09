Японка шьет кимоно с белорусскими национальными орнаментами 9.06.2019, 22:34

Мастер говорит, что влюбилась в нашу страну.

На одном из крупных японских телеканалов NHK в международной рубрике вышел репортаж о японском мастере, которая создала необычный национальный костюм - кимоно-вышиванку с белорусским орнаментом, васильками и аистами, передает ОНТ.

Мир через призму японской культуры. Воплотить в жизнь эту идею к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Японии, предложили местные дизайнеры. Идея проста: 206 стран-участниц, и столько же кимоно. Сложность в том, чтобы создать наряд, который полностью передаёт национальный колорит.

Беларусь досталась госпоже Мутсуми Окуно. До старта проекта она даже толком и не знала, где находится наша страна.

«Сложно, потому что человек, который наденет это кимоно, не просто должен чувствовать себя прекрасно. Он должен чувствовать себя именно белорусом. Нужно отразить душу народа», - говорит Мутсуми Окуно.

Путь к традициям белорусского ткацкого ремесла госпожа Мутсуми начала с книги «Народный орнамент», которую она нашла в интернете. В сети японская мастерица познакомилась и со студенткой Нией – минчанкой Евгенией, которая, как и наши дипломаты, помогала её ближе узнать наши традиции. За процессом познания белорусской души и культуры следили журналисты ведущего японского телеканала NHK в течение полугода. Запечатлели разные этапы, каждый из которых – это незабываемые эмоции. Когда рисунок наконец-то ожил на ткани, сдерживать слёзы было невозможно. Плакали от радости и восторга.

Впервые шёлковый японский наряд по-белорусски увидел свет на шоу в Токио в мае. В японской культуре считается, что кимоно обладает особой энергетикой и силой исполнять желания. Одно из них – встреча с группой Navi band, музыка которых сопровождала весь творческий процесс создания белорусского кимоно.

Японский менталитет часто характеризуют как культуру сдержанных эмоций. Но чувства мигом преодолели тысячи километров. И это ещё одно подтверждение того, что музыка и искусство не знают расстояний и языковых барьеров. Тем более, что белорусский и японский языки оказались очень созвучны.

«Теперь я ношу вышиванку, которую мне прислали друзья. И сделала для себя повседневное кимоно с белорусским орнаментом. Я очень хочу создать свой бизнес по производству кимоно и, конечно, побывать в Беларуси, которую я так люблю!», - рассказывает Мутсуми Окуно.

В группе Navi band отмечают:

«Удалось, потому что японская нация, они особенные люди, потому что очень старательно сохраняют свои традиции и культуру, очень тонко чувствуют, и им не так сложно проникнуть в другие культуры. Это отличный пример для наших людей потому что человек за полгода узнал, проникся, прочувствовал и понял, кто мы есть».

И если в новом альбоме Артёма и Ксюши появится песня на японском, а в гастрольном графике Токио – не удивляйтесь. Ребята договорились непременно встретиться, и в стране восходящего солнца, и у нас, в краю голубых озер, в которые так влюбилась мастерица из Японии.