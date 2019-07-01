Пять легких блюд в жаркую погоду 1.07.2019, 11:38

Лето - время низкокалорийных супов, салатов и закусок.

В тёплый период наше тело нуждается в активном потреблении полезных веществ из натуральных продуктов, ведь организму необходимо накопить витамины для грядущего холодного сезона, пишет сайт aif.ru.

Ингредиентами для летних блюд чаще всего становятся сезонные овощи и фрукты, которые можно найти на любой рынке или в супермаркете. Лучше всего готовить лёгкую и полезную пищу, ведь высококалорийные продукты во время жары нередко вызывают усталость, потливость и даже обмороки. Простые в приготовлении летние блюда, которые придутся по вкусу любому гурману:

Овощной суп-пюре

Приготовить вкусный соус просто! Важная часть любого блюда. Пять простых рецептов самых вкусных соусов В большой чугунной кастрюле или казане разогрейте столовую ложку растительного или оливкового масла. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкого состояния около пяти минут. Затем налейте в кастрюлю заранее подготовленный бульон и доведите до кипения. Выложите в кастрюлю любые овощи по своему желанию. Рекомендуется предварительно порезать их на мелкие кубики. Снова доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите на минимальном огне до тех пор, пока овощи не приобретут мягкую консистенцию.

После этого перемешайте готовый суп в блендере. Можно также добавить к нему соль, перец, сыр и уксус по вкусу. Подавать летнее блюдо лучше всего чуть остывшим. Сверху суп можно украсить пармезаном или зеленью.

Летняя импровизация салата «Цезарь»

Нарежьте лук тонкими перьями и замочите его в холодной воде, добавив две столовые ложки лимонного сока. Выдержите лук в течение 20-30 минут. Затем мелко порубите маринованные и свежие огурцы, дольками порежьте редис, мелко нашинкуйте зелень. Далее соедините все нарезанные овощи в одну тарелку. Заранее сварите яйца и разрежьте их на несколько частей.

Подготовьте сухарики. Возьмите домашний хлеб, нарежьте его квадратами и пожарьте в духовом шкафу. При желании можно обвалять сухарики в чесноке и оливковом масле. В конце добавьте к нарезанным овощам сухарики, а сверху украсьте дольками яиц. Для вкуса и сытности положите ложку любого соуса или же добавьте масло.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Сварите три яйца вкрутую, залейте их холодной водой, а затем очистите от скорлупы и натрите на мелкой тёрке. Крабовые палочки выньте из упаковки и мелко порежьте. Далее возьмите небольшой кусочек любого сыра и пропустите его через тёрку. После этого соедините все продукты, добавьте к ним чеснок и лук.

Разложите лаваш на стол, положите на него начинку и разровняйте её по всей поверхности. Сформируйте рулет и оставьте его в холодильнике на 30 минут. Затем достаньте блюдо и порежьте на небольшие части.

Закуска из баклажанов

Из обычного яйца можно приготовить сотню необычных и вкусных блюд. День яйца. Пять необычных блюд из обычного продукта Возьмите пять баклажанов среднего размера и нарежьте на мелкие кусочки любой формы. Далее вскипятите воду в большой кастрюле, поместите туда порезанные овощи, посолите и добавьте немного уксуса. Варить следует не больше трёх минут, иначе баклажаны потеряют форму. После этого отбросьте овощи на дуршлаг, слейте воду и положите под гнёт, чтобы ушла вся жидкость. Остывшие баклажаны слегка отожмите руками.

Приготовьте заправку для закуски. Пропустите чеснок через пресс, а затем соедините его с укропом. Смешайте в одной ёмкости подготовленную заправку и баклажаны, а затем посолите по вкусу. Подавать блюдо лучше всего в охлаждённом виде.

Опята в сметанном соусе

Лето – пора свежих грибов, поэтому наверняка в тёплый период вам захочется приготовить блюдо с ними. В первую очередь промойте опята под водой, очистите и положите на сковороду без масла. В это время нарежьте лук и добавьте к грибам. Положите маленький кусочек сливочного масла, посолите и поперчите. Можно начинать медленно вводить густую сметану. После этого перемешайте блюдо и посыпьте укропом. Подавайте горячим.