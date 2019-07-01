Фотофакт: Под Минском дерево упало на трассу М2, заблокировав движение в направлении столицы 4 1.07.2019, 17:13

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Дерево сломалось от порыва ветра.

Дерево упало на трассу М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» вблизи деревни Королев Стан. Об этом tut.by сообщили читатели.

На трассе М2 под Минском от порыва ветра сломалось дерево и упало прямо на дорогу. Все полосы в направлении столицы оказались заблокированы. Водители объезжают препятствие по разделительной полосе.

Напомним, на вторую половину понедельника из-за гроз и усиления ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности по западу республики и в Минске. В столице с 17 до 20 часов ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с. Местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град.