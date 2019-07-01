закрыть
1 июля 2019, понедельник, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Под Минском дерево упало на трассу М2, заблокировав движение в направлении столицы

4
  • 1.07.2019, 17:13
  • 1,897

Дерево сломалось от порыва ветра.

Дерево упало на трассу М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» вблизи деревни Королев Стан. Об этом tut.by сообщили читатели.

На трассе М2 под Минском от порыва ветра сломалось дерево и упало прямо на дорогу. Все полосы в направлении столицы оказались заблокированы. Водители объезжают препятствие по разделительной полосе.

Напомним, на вторую половину понедельника из-за гроз и усиления ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности по западу республики и в Минске. В столице с 17 до 20 часов ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с. Местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич