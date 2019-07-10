Белорусские вузы повысили цены на обучение 4 10.07.2019, 21:19

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Самый дорогой университет - БГУ.

Некоторые белорусские учреждения высшего образования разместили на своих сайтах цены обучения в 2019/2020 учебном году. В их числе Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при президенте, Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, сообщает «Белсат».

Так, в БНТУ стоимость обучения на первом курсе колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. На сайте университета пока нет информации о расценках для студентов старших курсов. В БГЭУ независимо от специальности первокурсникам предстоит оплатить Br2564, студентам второго-четвертого курсов – Br2463, пятикурсникам – Br1092 за год.

В Академии управления цена одна для всех студентов – Br3,2 тыс.

В БГПУ на специальностях с изучением иностранного языка оплата варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности «музыкальное искусство, ритмика и хореография», «музыкальное искусство и мировая художественная культура» – Br2,8 тыс.

Принимать документы абитуриентов будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные экзамены непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа.

С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на соответствующие специальности. Внутренние вступительные экзамены в вузы Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления для бюджетников – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе – по 6 августа.