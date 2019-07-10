Юрист: Число «тюремного населения» в Беларуси нужно сократить до европейских норм 2 10.07.2019, 20:51

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Как защититься белорусским заключенным?

В редакцию «Свободных новостей» поступило письмо от группы осужденных из исправительной колонии № 20, что под Мозырем (фамилии осужденных указаны, но они просят их не публиковать). Вот что они пишут:

«Своим письмом мы хотим обратить внимание общественности на тот беспредел, который творится в колониях и тюрьмах. Начнем по порядку. С момента прибытия в колонию администрация должна обеспечить вновь прибывших вещевым довольствием по сезону. Вместо этого нас заставляют часами стоять во дворе, в том числе в мороз и дождь. И что это за хождение из карантина в столовую? Почему мы должны нести еду в тарелках и кастрюлях 250 метров? Ведь после такого похода пища остывает.

Далее — о санитарии. В отрядах — от 140 до 160 человек. На всех — 6 писуаров, 6 унитазов (отверстий в полу) и 10 умывальников. После подъема в 6 часов все спешат в туалет, потому что в 6.10 помещение надо покинуть и выйти на прогулку. Она длится всего 10 минут. Почему отводится такой лимит? Малейшее опоздание, и может быть составлен рапорт о нарушении режима.

А еще с нас высчитывают за свет, воду, отопление, за кормежку. Мы вынуждены принимать пищу в столовой в верхней одежде. Это разве нормально?

А что у нас на производстве? Работаем за 5 — 10 рублей. Рабочие места в ужасном состоянии. Техника безопасности и нормы санитарии не соблюдаются.

Как защититься на этой закрытой территории?»

Комментирует доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов:

— Да, условия отбывания наказания в местах лишения свободы остаются крайне суровыми. По свидетельствам прошедших «тюремные университеты», там нет ничего романтического: жесткий режим от подъема и до отбоя, неквалифицированная работа, вонь, грязь и время, которое превратилось в кошмар.

О жизни белорусских зэков можно судить по материалам в интернете, а также по тюремной литературе. Вот, например, что написал Игорь Олиневич в своей книге «Еду в Магадан»: «Запретили розетки в жилых секциях, на кабинках туалетов нет дверей. Запрещена керамическая посуда, конфискуют электрочайники. Нельзя носить шерстяной свитер, на зиму и лето — одна модель туфель, отсутствует межсезонка — дождевик, куртка, пальто. Или роба, или ватник. Что говорить — даже щетку зубную третий месяц не могу купить, потому что нет».

Следует отметить, что Беларусь по числу заключенных на 100 тысяч населения в 2016 году занимала 14-е место в мире с числом «сидельцев» 34,6 тысячи человек. В 19 колониях содержалось 27,5 тысячи осужденных, в трех тюрьмах — 549 человек, в СИЗО — 6,3 тысячи арестантов. Белорусские власти не показывают в своих отчетах число лиц, осужденных к аресту и к ограничению свободы («химии»). А это — дополнительная армия осужденных. Так, по данным Верховного суда Республики Беларусь, в 2018 году было подвергнуто наказанию в виде ареста 7507 человек, к ограничению свободы — 7702 человека.

На мой взгляд, вопросы, поставленные в письме, требуют решения. Одним из таких решений может стать передача системы учреждений по отбыванию уголовных наказаний под юрисдикцию Министерства юстиции. Однако в обозримой перспективе это маловероятно, поскольку Минюст как гражданское ведомство не готово к такому «подарку». Тем не менее департамент исполнения наказаний следует вывести из подчинения МВД и провести его коренную реорганизацию. Во главе этого ведомства должен быть гражданский человек, желательно из числа тех, кто побывал в «местах не столь отдаленных» и знает, что и как надо изменять.

Самое главное состоит в улучшении условий пребывания в местах лишения свободы. Для этого имеются международные стандарты: Минимальные правила обращения с заключенными, принятые на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 1955 года, и Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 1987 года.

Очевидно, что число тюремного населения надо сократить до европейских норм, как минимум, наполовину от нынешней цифры. Сделать это просто — путем проведения амнистии, а также через пересмотр уголовных дел. Часть тюремных учреждений можно закрыть или сделать музеями. На такую роль, на мой взгляд, может претендовать здание СИЗО №1 в Минске и Гродненская тюрьма. Целью тюремной реформы должно быть не только улучшение условий пребывания осужденных, но и существенное изменение их статуса. Места лишения свободы должны находиться под контролем общества, депутатов, правозащитников, а также международных структур.