Специалисты вычислили, сколько крепкого алкоголя выпивает средний белорус 20 11.07.2019, 13:41

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Больше всего в Беларуси пьют водку.

На одного белорусского мужчину в среднем приходится 18 литров чистого спирта, это 90 пол-литровых бутылок водки, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на данные, которые озвучил координатор программ общественного здоровья странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Валентин Русович.

Всего же среднее потребление спирта в Беларуси уменьшилось - 11,2 литра на каждого жителя от 15 лет и старше.

В настоящее время в Беларуси потребляют в среднем 11,2 литра спирта на человека в год. Мужчины потребляют больше - 18 литров спирта в год, или 90 пол-литровых бутылок водки.

Беларусь в списке стран, где наиболее потребляют спиртные напитки, отодвинулась на 27-е место (не так давно была на первом). Больше всего в Беларуси пьют водку (49%), 26% - крепленое вино.