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Стояние напротив Грузии

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  • Алексей Мельников
  • 11.07.2019, 13:58
  • 1,461
Алексей Мельников

Было испробовано все.

Включая отторжение части территорий. Признание совместно с Науру их «независимости». Санкции. Отправка на правление своего олигарха. И кнут, и пряник. И мечта. Ничего не помогло. Грузия не причалила снова к российскому берегу.

Смотреть на сегодняшние метания российских властей (санкции – не санкции) разумно с точки зрения перспективы.

Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст. Новый кризис в отношениях с Грузией это наглядно показал. Это поражение всех российских «имперцев». Окончательное. Бесславное. Что самое главное, какое-то будничное.

И пустота в российских правящих головах от этого. Идей нет. Все испробовали. Исчерпали себя.

Как когда-то, на реке Угре в 1480-м. Потоптались бывшие правители на берегу. Да и повернули без боя восвояси навек. Только снег повалил вослед. Навсегда заметая следы.

Алексей Мельников, livejournal.com


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