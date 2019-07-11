Носкевич о зарядах для салюта: Вопрос - они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали? 1 11.07.2019, 16:13

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Подозреваемые по делу о взрывах фейерверков 3 июля в Минске заключены под стражу.

Об этом сообщил БелТА сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич. «Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу», — сказал он.

Подозреваемые дают показания, сотрудничают со следствием. «Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия», — подчеркнул руководитель СК.

Иван Носкевич напомнил, что следователи прорабатывают четыре версии. «Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества, — отметил председатель СК. — Теперь вопрос другой — они изначально были ненадлежащего качества либо же такими стали? Это сейчас самый актуальный предмет расследования».

Каких-либо еще задержаний по этому уголовному делу не было. «Если будет определена вина каких-то еще лиц, мы будем принимать меры процессуального принуждения, — добавил Иван Носкевич. — Картина следствия покажет, что дальше».

Как сообщалось, в ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними. Мужчины (28 и 25 лет) прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В их действиях, по информации Следственного комитета, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК («Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»).