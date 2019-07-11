Ученые: Быстрая ходьба поможет значительно продлить жизнь 7 11.07.2019, 16:38

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Любители быстрой ходьбы проживут на 15 лет дольше.

Если вы предпочитаете ходить пешком быстро, то это поможет вам значительно продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из Клиники Майо в США, пишет healthinfo.ua.

Американские исследователи выяснили, что предпочитающие ходить пешком быстро люди могут увеличить продолжительность жизни на очень внушительные 15-20 лет. Довольно крупное исследование, которое проводилось на территории Великобритании, позволило собрать информацию по 475 000 человек со средним возрастом в 52 года. Его авторы подчеркивают, что до последнего времени все прочие исследования преимущественно показывали воздействие веса и общей физической подготовки на риск смертности. Однако далеко не просто интерпретировать относительный риск.

Именно поэтому авторы нынешнего исследования решили сосредоточиться на ожидаемой продолжительности жизни. Выяснилось, что такой показатель, как уровень физических нагрузок является более полезным для оценки здоровья, чем даже индекс массы тела сам по себе. Другими словами, достаточное количество нагрузок в жизни человека - это лучший индикатор его продолжительности жизни чем вес.

Вот почему людям с лишним весом нужно более активно передвигаться пешком, если они хотят продлить свою жизнь. В частности, было установлено, что привычка быстро ходить пешком трансформировалась в ожидаемую продолжительность жизни у женщин в 86-87 лет, а у мужчин в 85-86 лет. А вот у любителей медленно передвигаться пешком эта ожидаемая продолжительность жизни составляла, соответственно, 72,4 года и 64,8 года.