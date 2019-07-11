Белоруса перепутали с другим человеком, внесли в базу невыездных и развернули на границе 10 11.07.2019, 16:51

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В МВД ответили кратно: «Обращайтесь в суд».

Александр собрался на фестиваль в Украину. Купил билет на автобус, забронировал жилье и приготовился слушать много музыки, пишет onliner.by. Но на границе ждало разочарование: парень оказался в базе невыездных. В белорусском МВД проверили базу и сообщили, что Александру на полгода ограничили выезд за пределы страны из-за правонарушения в Осиповичах. Но Александр там никогда не был.

— Ехали в Киев на автобусе, на границе проверили паспорт и сказали, что я нахожусь в базе невыездных, — рассказывает нам герой истории. — Это странно: никаких правонарушений я не совершал, никаких предпосылок к запрету на выезд не было. На границе точно ничего сказать не могли. Я вызвал такси, доехал до города, купил билет на поезд и отправился обратно в Минск. Там сразу же позвонил в департамент по гражданству и миграции МВД и попросил объяснить, что случилось. Мне ответили, что никаких правонарушений я не совершал, но, действительно, мне ограничили выезд за границу из-за какого-то нарушения в Осиповичах. Но я никогда в жизни не был в Осиповичах!

Через некоторое время перезвонили из департамента по гражданству и миграции и сообщили, что меня просто перепутали в базе с другим человеком — моим полным тезкой. Сказали, что через сутки вся информация в базе обновится и мне откроют выезд. Я спросил, положена ли мне какая-то компенсация, мне ответили: «Обращайтесь в суд». Так я и сделаю: теперь мне нужно покупать новый билет, а еще я пропустил целый фестивальный день.

— Если человек обратится в суд и суд решит, что действия сотрудников органов внутренних дел были незаконными, то, конечно же, будет предусмотрена компенсация. Только суд определяет размер ущерба, самостоятельно мы это сделать не можем. Мы проведем служебную проверку по его жалобе, и если признаем действия сотрудников незаконными, то принесем извинения, — говорит Алексей Бегун, директор департамента по гражданству и миграции МВД.

А теперь небольшой лайфхак для тех, кто срочно захотел проверить, находится ли он в базе. Сделать это можно на сайте МВД, зарегистрировав личный кабинет. Проверка осуществляется в режиме онлайн, так что ваша поездка сможет пройти без неприятных сюрпризов.