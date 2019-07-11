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Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА

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  • 11.07.2019, 18:00
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Виталий Кличко

Мэр Киева предложил досрочные выборы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА (Киевской городской государственной администрации).

Как информирует censor.net.ua, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Друзья! Относительно политических процессов, которые планируют запустить в столице. Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления", - написал он.

Кличко сказал, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления.

Он также подчеркнул, что когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, то он, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств и такого нет ни в одной европейской столице.

"К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что убеждал президента в том, что если ему так нужно иметь в столице своего мэра, то пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.


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