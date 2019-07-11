Почему нам так дорога память о Тадеуше Костюшко 1 11.07.2019, 19:47

Герой трех народов призывал не мириться с национальным предательством, а сражаться за будущее.

Сразу три хищника рвали слабое государство литвинов и поляков в конце Века Просвещения. С востока наступали екатерининские генералы, закаленные на фронтах русско-турецких войн. Российские полки выжигали каленым железом любое сопротивление императрице-матушке. С запада рвались делить польское добро пруссаки. С юга выдвигались австрийцы, нацелившиеся на Краков, пишет «Литвин».

Национальный позор, горечь унижения и боль за уничтоженную Отчизну пробуждали лучших сынов Речи Посполитой к борьбе. Девиз старинной шляхты «Бог. Честь. Отечество» вернул на родину и Тадеуша Костюшко. Профессиональный военный сражался за вольность американских колонистов против британского деспотизма. Неслучайно он оказался в рядах борцов за свободу и в родной Польше и Литве.

Костюшко призывал не мириться с национальным предательством, а сражаться за будущее общего государства литвинов и поляков с оружием в руках. Его призыв был услышан и шляхтой, и крестьянами, которые массово пополняли ряды косинеров. Войскам, защищавшим идеалы второй в мире Конституции, принятой сеймом в Варшаве в 1794 году, не хватало боевого опыта, зато энтузиазма было не занимать.

Горячий патриотизм Костюшко выдвинул его в руководители восстания. После выигранных на американском континенте сражений, после побед над одной из лучших армий Европы, какой была в 18 веке армия Британии, восставшим полякам и литвинам казалось, что лучшего военного руководителя не найти.

Вскоре одно только имя генерала Тадеуша Костюшко поднимало к борьбе тысячи повстанцев.

Феномен его популярности историки объясняют сегодня тем, что формировавшиеся в конце века Просвещения нации нуждались в подлинных героях, которые могли бы объединять людей общими идеями, несмотря на сословные границы. Перед лицом внешней угрозы потери независимости не было у поляков и литвинов шляхтичей, аристократов, простых мужиков, торговцев или монахов. Были только соотечественники, готовые положить свои жизни на алтарь свободы и будущего процветания вольной страны.

И Тадеуш Костюшко в своих речах старался подчеркивать свое единение со всеми патриотами Речи посполитой. Он неслучайно порой облачался в кафтан косинера. Люди должны были видеть его простоту и стремление быть на равных с любым бойцом за Родину.

Равенство, братство, ненависть к предателям Родины. Для Костюшко все это были не пустые звонкие слова. Он сражался во имя исторической справедливости, протестуя с оружием в руках против хитрой и коварной российской деспотии, навязывавшей свободным людям рабство, мрак, невежество, дикость.

Знать Польши и Литвы продажные дипломаты и политики склоняли к принятию решений сеймов, которые навсегда узаконили бы разделение Речи Посполитой между тремя хищными империями. Екатерина Великая настаивала на том, чтобы будущие поколения тех, кто жил некогда в пределах Великого княжества Литовского и Королевства Польского, думали, что в конце 18 века само поляки и литвины отказались от своего государства. Во имя чего? Во имя желания принадлежать к народам империй, военной силой захватывавших все новые и новые области.

Для сегодняшних белорусов очень важно почаще вспоминать именно такого Костюшко – пламенного вождя и непреклонного патриота, отдававшего всего себя борьбе за свободу. Образ Великого патриота и революционера вдохновлял тех, кто и в 19 веке сражался за вольность. Его имя вспоминали в своих прокламациях и стихах герои 1863 года. Дела Костюшко надолго пережили его самого, оставшись в фольклорных преданиях, в песнях.

Сегодня, кажется, будто история повторяется на новом витке. И белорусам вновь приходится бороться. Теперь уже за сохранение памяти Великого героя Беларуси, Польши, США.

В бывших колониях Британии, ставших самой сильной страной мира, памятники Тадеушу Костюшко возведены в Военной академии Америки в Вест-Пойнте, установлены статуи в крупных городах -- Чикаго, Филадельфии. В Беларуси имя Героя носят улицы в Бресте, Лиде, Косово, Гродно. Создается музей в Меречевщине.

Память о Костюшко должна сберегаться белорусским народом во имя будущего. История борьбы польско-литвинского патриота показывает, что за государственность и свободу необходимо сражаться до самой последней возможности, вопреки любым обстоятельствам.