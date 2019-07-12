«Америку разбираем, Украину разбираем, а у самих…» 6 12.07.2019, 19:47

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Как российская пенсионерка-правдорубка стала критиком Путина.

В отношении жительницы российского Зеленодольска Зайтуны Коротковой составили протокол об административном правонарушении – ее обвиняют в нарушении закона о митингах, сообщает «Настоящее время».

"Находясь по адресу: г. Казань, возле памятника М.М. Вахитова, нарушила установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", – говорится в протоколе, который есть в распоряжении редакции Idel.Реалии.

По словам Коротковой, речь идет о первомайском митинге партии "Коммунисты России", на котором она раскритиковала власть и, в частности, Владимира Путина.

Теперь ей грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

11 июля городской суд постановил выселить Короткову из дома в историческом квартале города Полукамушки. 9 июля в историческом квартале произошел шестой пожар за последние два месяца. Дома в Полукамушках признаны аварийными. Власти обещали не сносить их, а сохранить, как один из немногих исторических и архитектурных памятников в городе.

Ранее Зайтуну вызвали в городскую прокуратуру для беседы о ее выступлении на митинге 1 мая в Казани.