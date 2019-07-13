закрыть
13 июля 2019, суббота, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Париже мигранты заблокировали Пантеон

5
  • 13.07.2019, 9:23
  • 1,602

Полиции пришлось эвакуировать туристов.

В исторической достопримечательности французской столицы - Пантеоне - сотни мигрантов устроили акцию протеста с требованием урегулировать их статус. Об этом сообщает местное издание The Local.

"Сотни нелегальных мигрантов зашли в исторический мемориальный комплекс Пантеон в центре Парижа, заняв помещение с требованиями урегулировать их статус", - сообщили местные источники.

Около 700 человек заняли здание, скандируя: "Черные жилеты" (так называется ассоциация, объединяющая иммигрантов в Париже).

Полиции пришлось эвакуировать туристов из Пантеона - последнего пристанища многих выдающихся французов, включая Вольтера, Гюго и Золя. Также правоохранители пытаются поддерживать общественный порядок вокруг здания Пантеона.

Ранее в муниципалитете Минео на Сицилии в Италии официально закрыли центр приема мигрантов, который был самым большим в Европе.


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев