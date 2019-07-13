В Париже мигранты заблокировали Пантеон 5 13.07.2019, 9:23

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Полиции пришлось эвакуировать туристов.

В исторической достопримечательности французской столицы - Пантеоне - сотни мигрантов устроили акцию протеста с требованием урегулировать их статус. Об этом сообщает местное издание The Local.

"Сотни нелегальных мигрантов зашли в исторический мемориальный комплекс Пантеон в центре Парижа, заняв помещение с требованиями урегулировать их статус", - сообщили местные источники.

Около 700 человек заняли здание, скандируя: "Черные жилеты" (так называется ассоциация, объединяющая иммигрантов в Париже).

Полиции пришлось эвакуировать туристов из Пантеона - последнего пристанища многих выдающихся французов, включая Вольтера, Гюго и Золя. Также правоохранители пытаются поддерживать общественный порядок вокруг здания Пантеона.

Ранее в муниципалитете Минео на Сицилии в Италии официально закрыли центр приема мигрантов, который был самым большим в Европе.