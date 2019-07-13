«КГБ, уколы и выпадающие усы»: что и как скрывали о Чернобыле?2
- 13.07.2019, 10:15
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Рассказ ликвидатора.
Ликвидатор Петр Хмель в числе первых тушил пожар на Чернобыльской АЭС. То, что имел дело с радиацией, он узнал лишь при выписке из больницы, увидев диагноз.
Несмотря на давление международного сообщества, партийное руководство и спецслужбы долгое время скрывали правду о Чернобыльской катастрофе, в том числе с помощью советской прессы.
Рассекреченные документы КГБ и воспоминания Петра о визите в больницу советского телевидения - в видео Би-би-си.