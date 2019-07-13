У жителей РФ выросли расходы на еду 13.07.2019, 12:55

Траты россиян на еду увеличились, а прочие расходы - уменьшились.

Жители России во втором квартале 2019 года потратили на продукты питания чуть больше, чем раньше - 38,9% своих доходов против 38,2% за тот же период прошлого года. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает РБК со ссылкой на ежеквартальный опрос Сбербанка "Потребительский индекс Иванова". При этом доля расходов на коммунальные услуги незначительно снизилась - 15,2% (2019 год) против 15,4% (2018).

Уменьшились и другие расходы, которые россияне позволяют себе: траты на одежду сократились на 0,3% (10% в 2019 году - 9,7% в 2018-м), на услуги здравоохранения - на 0,5% (7,1% - 6,6%), на бытовые товары - на 0,3% (6% - 5,7%). Сильнее всего упали расходы на отдых и путешествия - на 1 процент (5,8% - 4,8%). При этом доля расходов на выплату процентов по кредитам осталась неизменной - 6,6%.

В исследовании также указывается на истощение сбережений граждан, что свидетельствует о падении реальных доходов жителей России. О том, что у них нет каких-либо сбережений, сообщили 43% россиян, что на 2 процента больше, чем годом раньше, а средний объем сбережений жителей страны снизился на 13 процентов. При этом растут и долги россиян - средний объем долга постоянно увеличивается со второго квартала 2018 года. За год средний объем задолженности вырос на 10 процентов, при этом ипотечное кредитование в этот показатель не включено.