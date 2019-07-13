Белорусы останутся без картошки и льна? 3 13.07.2019, 16:41

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Чем для нашей страны может обернуться глобальное потепление.

В Беларуси из-за глобального потепления некоторые виды растений оказались под угрозой исчезновения. Какова вероятность остаться без традиционных для нас картофеля и льна, выяснял mlyn.by.

Засуха

С каждым годом средняя температура воздуха в мире возрастает. К примеру, в нашей стране за последние 10 лет она повысилась на 0,4°С. Сейчас в центральном регионе Беларуси климатические условия примерно такие же, какие были лет 20 назад в северной части Украины.

Из-за изменения климата некоторые растения — под угрозой исчезновения. По мнению ученых Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, в зоне риска оказались ваточник сирийский, гроздовник ланцетолистный, ель обыкновенная, омела белая, осока вздутоплодная, ряска горбатая. Отмечается ухудшение климатических условий для произрастания у нас ряда других растений.

В этом году из-за высокой температуры и аномально засушливого апреля в центральном регионе урожай черники оказался крайне малым. Влаги не хватает бруснике, голубике и клюкве (посадки последних двух считаются крупнейшими в СНГ). Некоторые растения из-за потепления и вовсе изменили ареал своего произрастания. Лен, которым славится Беларусь, в 1980-х рос на большей части территории нашей страны. Теперь же его в основном выращивают лишь в Витебской области. В центральном регионе ухудшились климатические условия для многолетних трав второго укоса, сахарной свеклы и даже картофеля. Неужели Минская область может остаться без «бульбы»?

— Мы ожидаем крайне низкий урожай картофеля лишь в Каменецком районе Брестской области из-за засухи в апреле. Говорить о том, что этот вид растений у нас вообще исчезнет, абсурдно, — уверяет заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Иван Бусько. — Всего у картофеля три периода потребления влаги. Во время второго, бутонизации-цветения, ему необходимо максимальное количество воды. Если влаги в этот период будет недостаточно или же температура окружающей среды составит более 30 градусов, то клубни не завяжутся. Однако такое представить на всей территории Беларуси достаточно сложно: если на Гомельщине засуха, то маловероятно, что она повторится на Гродненщине. И даже в таком случае можно будет выращивать картофель, используя системы орошения, как это делают в Украине.

Больше всего селекционеров картофеля беспокоит другое: из-за теплой зимы увеличилось количество вредителей. В нынешнем году наблюдалось засилье колорадского жука. Но с ним еще можно бороться, а вот препаратов, которые бы снизили влияние грибковых болезней, таких как обыкновенная и серебристая парша, пока не изобрели. Они активно поражают клубни при температуре 25–30°C.

Вредители

По словам ведущего научного сотрудника Института плодоводства Юлии Кондратенок, раньше многие патогены (микроорганизмы, вызывающие болезнь) вымерзали. Холодные зимы выступали в роли естественного средства для уничтожения различных вредителей. Теперь зимы зачастую мягкие, а если и случаются заморозки, то период их слишком короткий, чтобы быть губительным для вредных организмов.

— Все они требуют определенных условий для жизни, — поясняет Юлия Кондратенок. — Соответственно, изменение климата в регионе влияет и на виды насекомых, которые там обитают. К примеру, в 1980-х западный непарный короед в основном встречался на севере Украины. Затем он появился в Гомельской области, а теперь стал бичом для всей Беларуси. Эти насекомые делают ходы, через которые проникают грибки и постепенно разрушают древесину. Молодые зараженные деревья погибают в течение 2–4 лет. Единственное, на мой взгляд, что может хоть как-то сдержать распространение у нас этого вредителя, — своевременные фитосанитарные рубки поврежденных деревьев.

Еще одна напасть, пришедшая в Беларусь вследствие глобального потепления, — облепиховая муха. Насекомое использует плоды облепихи как для питания, так и для выведения личинок, из-за чего ягоды усыхают. Из-за аномально мягких зим широко распространилась вишневая муха. Также все чаще наши сельскохозяйственные культуры страдают от таких грибковых заболеваний, как парша и мучнистая роса.

Новое пополнение

Однако есть от глобального потепления определенные плюсы: увеличивается продолжительность вегетационного периода (период года, когда возможны рост и развитие растений) и климатические условия в Беларуси становятся благоприятными для выращивания ряда экзотов: абрикоса, персика, гуми, кизила и актинидии коломикты. У нас даже начинают появляться сады грецкого ореха и промышленные виноградники.

— Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает актинидия. Плоды этой кустарниковой лианы похожи на киви, только они не лохматые, а гладкие, как крыжовник. Коломикта — просто витаминная бомба. В 100 граммах продукта содержится 1 грамм витамина С или пять суточных доз для взрослого человека, — утверждает Юлия Кондратенок.

Из новых культур также специалист выделила кизил, который пока бешеной популярностью у наших дачников не пользуется. А зря, ведь это плодово-ягодное древесное растение, по словам специалиста, очень ценное. Оно зацветает одним из первых и является ранним медоносом, а его ягоды обладают защитными свойствами для организма человека. Вкус у кизила слегка терпкий, напоминает вишню с привкусом черноплодной рябины.

Особая гордость наших селекционеров — новый сорт десертного розового винограда Красотка, который является совместной разработкой белорусских ученых и их российских коллег. Он без проблем вызревает на белорусских приусадебных участках.

— С одной стороны, благодаря тому, что в году стало больше теплых и солнечных дней, плоды и ягоды набирают больше сахаров, их окраска становится более яркой. С другой, растениям не хватает влаги. Чтобы иметь качественный урожай, к примеру, яблок, во многих регионах Беларуси уже сейчас необходимо использовать систему орошения, — подводит итог ведущий научный сотрудник Института плодоводства.

По данным Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, за несколько прошедших десятилетий в стране произошло значительное сокращение ареала произрастания ели обыкновенной: ее южная граница распространения сместилась на несколько десятков километров к северу. В то же время Полесье, например, пополнилось новыми растениями, которых не было в регионе еще несколько десятков лет назад.

В центральном регионе Беларуси благодаря увеличению солнечных дней уже можно выращивать виноград, персики и кизил.