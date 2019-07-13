Какие лекарства белорусы могут купить без рецепта по новым правилам 2 13.07.2019, 17:55

1,313

Перечень значительно сократился.

Министерство здравоохранения Беларуси постановлением №27 от 10.04.2019 утвердило новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Постановление вступило в силу 24 июня 2019 года. Vb.by разбирается, какие изменения внес этот документ.

- В данный Перечень лекарственные средства включены под международными непатентованными наименованиями (МНН), при их наличии, - поясняет заместитель генерального директора Брестского РУП «Фармация» Марина Куличик. - А в случае их отсутствия - под торговыми названиями, например, как препараты комбинированные или растительного происхождения. Указаны лекарственные формы (таблетки, капсулы, драже, порошок).

Постановлением исключены из перечня безрецептурных препаратов ряд антибиотиков, в том числе оксациллин и бензилпенициллин, некоторые инъекционные препараты, а также комбинированные оральные контрацептивы. Но средства экстренной контрацепции по-прежнему можно будет купить без рецепта врача.

Новый документ отменил ограничения отпуска лекарственных средств: не более 50 доз или двух упаковок «в одни руки». Однако для препаратов, содержащих спирт, фенобарбитал или перманганат калия, действует ограничение при отпуске.

Без рецепта реализуются в аптеках гомеопатические лекарственные средства, за исключением лекарственных форм для инъекций.

Чем обусловлено сокращение перечня безрецептурных антибиотиков?

- По мнению специалистов, такая мера позволит предупредить неблагоприятные последствия самолечения, упорядочит применение препаратов данной группы.

Прибегать к самолечению и самостоятельно назначать антибиотики не следует по некоторым причинам: во-первых, неправильно выбранное лекарственное средство может быть неэффективным и вызвать нежелательные реакции. Во-вторых, антибиотики не рекомендуются в лечении вирусных заболеваний.

Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к снижению или отсутствию эффективности в лечении заболеваний, со временем у многих микроорганизмов выработается к ним резистентность.

Что из антибиотиков осталось в перечне препаратов, реализуемых без рецепта врача?

- Без рецепта в аптеке можно приобрести амоксициллин, амоксициллин с добавлением клавулановой кислоты, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения. Эти лекарственные средства применяются для экстренной профилактики клещевого боррелиоза в первые двое суток после укуса клеща и лечения инфекций верхних дыхательных путей.

Лекарственные средства в Перечне разделены на группы, в зависимости от принадлежности к анатомической, терапевтической и фармакологической группам, представлены по названию действующего вещества.

Ознакомиться с новым перечнем безрецептурных препаратов, получить любую интересующую информацию по вопросам применения лекарственных средств и хранения в домашних условиях можно в аптеках при обращении к специалисту.

Вопросы по назначению лекарственных средств находятся в компетенции лечащего врача.