Чиновники на чемоданах 2 13.07.2019, 20:18

В оккупированном Крыму сменяются министры.

В минувший четверг, 11 июля в должность официально вступил новый министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, пишет сайт Крым.Реалии. Почему попросился в отставку предыдущий министр Александр Голенко, чем он запомнился за четыре года работы и что известно о его преемнике – в этом материале.

По собственному?

За неделю до появления информации об отставке, Александр Голенко принимал участие в выездном заседании «правительства». Во время этого мероприятия он демонстрировал ровный загар и кипучую активность по подготовке документов на ремонт пятидесяти крымских амбулаторий. А затем вдруг написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Александр Голенко

О том, что министр срочно ушел в отпуск и написал заявление «по собственному» в кулуарах крымского «правительств»а активно обсуждали еще на прошлой неделе. Но отношение к этим слухам было осторожное – в прошлом году Голенко уже «отправляли» в отставку, а он после этого сохранил кресло. Однако, во вторник разговоры об увольнении подтвердил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов, у которого оказалась уже подготовлена и замена.

По мнению источника в аппарате минздрава, свою должность Голенко потерял без очевидных причин, а так сказать «в плановом порядке». Или точнее – из-за большого количества проблем в сфере здравоохранения. «По количеству жалоб мы (министерство – КР) сразу после ЖКХ и транспорта. А тут выборы намечаются – граждане вопросы неудобные ставят. Вот им и ответ – неприкасаемых у нас нет, министр не справлялся, и мы его уволили. Такая видимо логика», – поделился соображениями источник.

Четыре года не справлялся

Чтобы записаться на прием к врачу дистанционно, надо дозвониться по городскому номеру в регистратуру строго в интервале с 8 до 9 утра и только за один день до приема

Подводя итоги деятельности бывшего министра, отметим, что ключевые проблемы в сфере здравоохранения остались не решенными. В частности, Голенко не продвинулся в решении проблемы кадрового обеспечения медицины. Программы поддержки сельской медицины и другие мероприятия не сняли дефицит специалистов даже в районных центрах, не говоря уже про сельскую глубинку. А схема «распила» между «своими» денежных фондов для мотивационных выплат при Голенко заработала повсеместно, и любые попытки её сломать, заканчивались безрезультатно.

Не выполнил Голенко и обещанной «оцифровки» здравоохранения – комплекса мероприятий, среди которых возможность записаться на прием к врачу через онлайн-регистратуру, введение электронных медицинских карт и другое. Сегодня, чтобы записаться на прием к врачу дистанционно, надо дозвониться по городскому номеру в регистратуру строго в интервале с 8 до 9 утра и только за один день до приема. А вместо электронного документооборота врачи продолжают тратить половину времени на заполнение бумажной документации. Соответственно, очереди никуда не делись.

Помимо этого, так и не удалось наладить бесперебойного обеспечения бесплатными медицинскими препаратами те категории пациентов, которым это положено. В аптеках Крыма периодически пропадает то инсулин, то медикаменты для онкобольных, то лекарства от простатита. Причин такой «свистопляски» несколько, одна из которых – своевременные торги и объем заявок от Минздрава.

Новый министр

О новом главе ведомства известно пока не много. На официальном сайте министерства здравоохранения, по состоянию на 13 июля в разделе «Руководство» представлена информация только о первом заместителя министра Валентине Савченко, биографических сведений о самом министре пока что не имеется.

На сайте с предыдущего места работы Игоря Чемоданова можно только узнать о том, что он закончил Крымский медуниверситет имени Георгиевского, является врачом высшей категории и девять лет возглавлял Центр переливания крови. Из неофициальных источников к этому удалось только добавить, что хорошему старту карьеры помогли родственные связи на одной из кафедр медицинского университета.

Игорь Чемоданов

Согласно декларации о доходах, представленной на официальном сайте минздрава, в прошлом году Чемоданов заработал 1 миллион 360 тысяч рублей, владеет двухкомнатной квартирой и земельным участком на тысячу квадратных метров. Его супруга за этот же период заработала 2 миллиона 326 тысяч рублей. Семья владеет двумя весьма недешевыми машинами – у новоназначенного министра Toyota RAV4, а у жены Volkswagen Touareg.

Переливание кадров

Замена главы минздрава оказалась не единственным кадровым событием этого месяца – перед этим в трех районах Крыма поменяли прокуроров, а затем внезапно ушел на пенсию глава крымского МВД Олег Торубаров. А самой громкой отставкой стала замена севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова. Впрочем, крымчан эти кадровые карусели уже давно не удивляют и никакого оптимизма не внушают: «от перестановки местами чиновников ситуация не поменяется», – комментируют новости об отставках пользователи социальных сетей.