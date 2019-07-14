Видеофакт: Ураган «Барри» обрушился на Луизиану 14.07.2019, 8:05

Стихия «вышла» на сушу в районе Интракостал-Сити.

В Мексиканском заливе тропический шторм «Барри» достиг побережья американского штата Луизиана и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч, сообщает stormnews.ru.

Он вышел на сушу в районе Интракостал-Сити и, по данным на 23:00 (по Минску), его центр находится в 10 км к северо-востоку от этого населенного пункта. Скорость ветра достигает 115 км/ч, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Предупреждение об урагане и тропическом шторме действует на всем побережье Луизианы, предупреждение о штормовом нагоне — в штате Миссисипи.

В приходе Плакеминс произошел перелив воды через одну из дамб. Эвакуируют людей в приходе Тербон. Наводнения произошли в районе озера в городе Мандевилль прихода Сент-Таммани. Здесь с острова береговая охрана по воздуху спасла 11 человек. Кроме того, стихия оставила без света 111 тысяч домов, сообщает The Weather Channel.