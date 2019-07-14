Видеофакт: Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
- 14.07.2019, 8:05
Стихия «вышла» на сушу в районе Интракостал-Сити.
В Мексиканском заливе тропический шторм «Барри» достиг побережья американского штата Луизиана и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч, сообщает stormnews.ru.
Он вышел на сушу в районе Интракостал-Сити и, по данным на 23:00 (по Минску), его центр находится в 10 км к северо-востоку от этого населенного пункта. Скорость ветра достигает 115 км/ч, информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Предупреждение об урагане и тропическом шторме действует на всем побережье Луизианы, предупреждение о штормовом нагоне — в штате Миссисипи.
В приходе Плакеминс произошел перелив воды через одну из дамб. Эвакуируют людей в приходе Тербон. Наводнения произошли в районе озера в городе Мандевилль прихода Сент-Таммани. Здесь с острова береговая охрана по воздуху спасла 11 человек. Кроме того, стихия оставила без света 111 тысяч домов, сообщает The Weather Channel.
My sister lives in Mandeville. She sent me these pictures along the Lakefront in Mandeville.#TrackingBarry pic.twitter.com/MnSrFqn1ve— Jeff Horchak (@horchak77) July 13, 2019