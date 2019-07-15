Автомобиль кортежа Зеленского попал в ДТП 7 15.07.2019, 7:33

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Фото: Enigma

Опубликовано видео.

Пресс-служба Управления государственной охраны Украины сообщает, что в воскресенье, 14 июля, микроавтобус из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП.

В результате ДТП не пострадали сотрудники госохраны, которые находились в микроавтобусе, передает nv.ua.

Кроме автомобиля УГО в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

На месте происшествия работают правоохранители.

В сети появилось видео с места ДТП, в которое попал микроавтобус из кортежа президента Украины.

На видео видно, что кроме микроавтобуса в ДТП попали также два пассажирских автобуса.

Судя по табличке на автобусах, они перевозили детей.