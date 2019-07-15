закрыть
15 июля 2019, понедельник, 10:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Автомобиль кортежа Зеленского попал в ДТП

7
  • 15.07.2019, 7:33
  • 5,217
Фото: Enigma

Опубликовано видео.

Пресс-служба Управления государственной охраны Украины сообщает, что в воскресенье, 14 июля, микроавтобус из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП.

В результате ДТП не пострадали сотрудники госохраны, которые находились в микроавтобусе, передает nv.ua.

Кроме автомобиля УГО в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

На месте происшествия работают правоохранители.

В сети появилось видео с места ДТП, в которое попал микроавтобус из кортежа президента Украины.

На видео видно, что кроме микроавтобуса в ДТП попали также два пассажирских автобуса.

Судя по табличке на автобусах, они перевозили детей.


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев