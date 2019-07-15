«Белорусы классные»: семья из Ханты-Мансийска ездит по нашей стране на велосипедах 4 15.07.2019, 11:09

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Для первой велопоездки супруги выбрали Беларусь.

Еще три месяца назад семья Пироговых из российского Ханты-Мансийска не знала, как провести отпуск. К родителям съездить, друзей посетить — а дальше что? Пляжно-курортный отдых активных супругов не манил, хотелось приключений. Как провести лето, Пироговым подсказали минчане Неделько, которые два месяца путешествовали по Европе на велосипедах с двумя детьми. План простой: берешь велосипеды, велоприцеп, детское кресло на багажник, двух детей, палатку, спальники, весь необходимый для автономной жизни на природе туринвентарь — и выезжаешь в незнакомую страну. Куда хочешь, туда и едешь, где хочешь, там спишь. Приключения, эмоции — профит. Пироговы долго не раздумывали. Собрали сумки, съездили к родителям, посетили друзей — и отправились в свое первое велопутешествие по Беларуси, сообщает tut.by.

В Брест Пироговы приехали 10 июня, на 27-й день велопробега. Позади остались 700 километров по белорусским городам и весям, трассам, грунтовкам, гравейкам. В среду днем велосемья зарулила во двор брестского спальника и припарковалась на лавочке возле подъезда многоэтажки. На багажнике Виталия спокойно сидела двухлетняя Женя, в прицепе посапывал Степа, которому 27 июня исполнилось шесть месяцев. В Бресте супруги сняли на ночь квартиру, чтобы отдохнуть после продолжительного переезда из Гродно.

Для Пироговых это первый велопробег. Виталий работает контролером на предприятии, Алина — в декретном отпуске. Оба любят спорт, но опыт туристических походов с ночевками в палатках раньше был только у Виталия.

— Мы любим на великах погонять. Алина еще так, а я с детства нормальные расстояния преодолевал. Я ей о велопутешествиях рассказывал, душу травил. Потом посмотрел видео белорусов, которые с двумя детьми по Европе путешествовали, Алине скинул. Она сказала: «О, я так же хочу». Я ей начал объяснять: «Ну ты же понимаешь…» Она сказала: «Конечно, понимаю». И все.

Для первой велопоездки супруги выбрали Беларусь. Перед выездом связались с Неделько, обсудили маршрут, особенности проезда и закупили необходимый инвентарь: велосипед, тележку для младшего Степы, туристические сумки. В дорогу выдвинулись в конце мая. Первым делом заехали на Урал к родственникам и друзьям, потом на поезде добрались до Минска. 14 июня семья стартовала из столицы в свое большое белорусское велопутешествие.

— Мы поехали на Гродно. По дороге заезжали в Несвиж, Мир, Столбцы, деревни, смотрели достопримечательности. Перед Лидой остановились в деревне на два дня, три дня провели в Гродно, — рассказал Виталий.

— Старались делать раз в неделю большие остановки, чтобы передохнуть, — добавила Алина.

«Сначала нам не разрешали палатку поставить, а через три дня уже отпускать не хотели»

Велопутешественники едут не спеша. Какой-то фиксированной нормы по километражу за день у них нет. Стараются преодолевать не меньше 30 километров.

— Ездим по своим силам. Бывало, против ветра 40 километров проезжали, а бывало, что и по ветру после 30 километров останавливались.

На периодичность остановок влияют физическое состояние велосипедистов, погодные условия и желания самых юных участников путешествия:

— Дети, по сути, здесь главные. Проехал 10 километров, встряхнулся, детей покормил, дальше поехал.

— У нашего Степашки есть три стадии бодрствования. Первая — просто проснулся. Вторая — проснулся и скучно. Третья стадия — проснулся, скучно, останавливайтесь. Когда дети спят, то мы быстро крутим педали, чтобы проехать больше, — смеется Алина.

— А Степа в прицепе как себя ведет?

— Спокойно. Только ползать научился и уползти пытается, — говорит Алина.

Дети к путешествиям привыкшие, рассказали супруги.

— Мы старшую постоянно таскаем в лес. Сначала побаивались с ней вообще что-то делать. Выходили в лес ненадолго. В прошлом году пошли с ней в лес с палаткой, съездили на турслет, пожили неделю в лесу. Нормально. Проблем с ребенком не было.

Ночь семья проводит в просторной палатке, в которой свободно помещаются все Пироговы, два велосипеда и тележка. На сборы у них уходит минимум три часа. Да и то приходится ставить таймер, чтобы уложиться в норматив, — без него могут копошиться и пять часов, признается Виталий. На ночевку останавливаются возле домов или заправок, поближе к людям.

— Как-то стали в деревне под Лидой возле старой мельницы, которую восстанавливают. Сначала нам не разрешали палатку поставить, а через три дня уже отпускать не хотели, — улыбнулся собеседник.

Еду готовят на горелке. Основа рациона взрослых и старшей дочери — крупы и продукты из магазина, младший еще грудничок. Иногда семья останавливается на обед в придорожных кафе.

— С едой и водой проблем не было. А вот электричества не хватало. В следующий раз надо солнечную батарею брать, чтобы телефоны хотя бы заряжать, — говорит Виталий.

«После этой поездки в нашу машину просто «влетать» будем»

Из Бреста семья Пироговых отправится в Минск, затем — в Москву и родной Ханты-Мансийск. Обратно будут ехать на поездах. Своим первым велопутешествием Виталий, Алина, Женя и Степан довольны. На все про все здесь, говорят, потратили около 1000 рублей, основная статья расходов — еда. В следующем году хотят «штурмовать» Европу.

— В Беларуси понравилось! В первую очередь — природа. Интересно, что меняется регион и природа тоже меняется. Люди доброжелательные. Часто во время остановок к нам подходили незнакомцы просто пообщаться. Вообще вы классные, конечно, — говорит Алина.

— Ну и дороги хорошие, широкие. Есть участки, где узко, но не было такого, чтобы фуры мимо нас впритирку пролетали. Наоборот, бывало, что водители аж на встречку выезжали, чтобы нас аккуратно объехать. Конфликтных моментов или хамства за все время не было, — добавляет Виталий.

— Устали?

— Конечно. Но это такая добрая усталость, приятная.

— В следующем путешествии что сделаете по-другому?

— Выкинем все наши сумки и купим точно непромокающие. Ну и еще один прицеп на велосипед для старшей дочери. Все время сзади сидеть тяжеловато. А так: две телеги, два велосипеда, два ребенка. Вообще интересно получается. Мы дома вчетвером еле в машине помещались. Багажник на крышу купили — и все равно места мало было. После этой поездки в нашу машину просто «влетать» будем.