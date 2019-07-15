Врачи-диетологи поделились секретом здорового питания после 40 лет 1 15.07.2019, 11:47

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Как правильно составить меню, и что следует исключить из рациона.

После 40 лет особенно важно следить за своим здоровьем, поэтому стоит уделять время правильному образу жизни и физической активности, пишет сайт newsyou.info.

Также лучше отказаться от вредных привычек и уменьшить напряжение на работе. В рационе питания должны присутствовать такие минералы, как кальций, магний, калий, железо, витамины A, D,E, B. Для мужчин важно соблюдать среднюю калорийность 2300 ккал, а женщинам — 2000 ккал. В зрелом возрасте питание должно быть направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, подагры, проблем с ЖКТ и других болезней, которые чаще всего беспокоят после 40 лет.

По словам диетологов, нужно минимизировать употребление колбасных изделий и продуктов с высоким содержанием холестерина. 1 чайной ложки соли и 30-40 граммов сахара в день будет достаточно для организма. Чтобы разнообразить рацион питания, можно добавить цельнозерновой хлеб, кисломолочные продукты, большое количество свежих овощей и фруктов. Дробное питание полезными продуктами не только сохранит фигуру и внешний вид человека в зрелом возрасте, но и укрепит здоровье.