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В Барановичах активист применил Конституцию против милиции

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  • 15.07.2019, 13:21
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Григорий Грык

Милиционеры пытались заглянуть в рюкзак активиста.

Барановичская милиция следит за активистом Григорием Гриком, чтобы не дать ему продать свой легендарный плакат с надписью: «Нет обнищанию народа», сообщает «Радыё Рацыя».

Милиционерами был обыскан друг Грика Александр Швед, который приехал на рынок купить картошки.

Александр Швед

«Встретил своего друга Григория Грика. Мы с ним поговорили, к нам подошли милиционеры, они сказали, чтобы мы показали, что мы несем в наших рюкзаках. Это немного нас расстроило, так на каком основании мы должны им показывать? Они сказали, что мы, возможно, несем какие взрывчатые средства и т д. Я без слов показал, а Григорий показал милиционерам Конституцию и сказал, что они нарушают Конституцию, обыскивая его», - рассказал Александр Швед.

Как оказалось, милиционеров, что рылись в рюкзаке Грика, интересовал плакат, а не взрывчатка. Снимать на видео свои действия они не позволяли.

Григорий Грык

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