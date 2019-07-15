Палеонтологи обнаружили в янтаре загадочную конечность неизвестного существа 15.07.2019, 15:34

Kонечность пролежала в янтаре 99 миллионов лет.

Палеонтологи обнаружили в кусочке янтаря из Бирмы ногу древнего существа с очень длинным средним пальцем. Как сообщает zn.ua, конечность пролежала в янтаре 99 миллионов лет и, скорее всего, принадлежали небольшой птице.

О существовании Elektorornis chenguangi исследователи узнали недавно. Она отличалась необычной анатомической особенностью – средний палец ее задней конечности был в два раза длиннее голени.

Долгое время палеонтологи спорили о природе найденной конечности. Некоторые из них предполагали, что она принадлежала не птице, а ящерице, для которых на сегодняшний день характерны длинные средние пальцы на задних конечностях. Вместе с тем, у большинства известных ящериц прошлого на лапах пять пальцев, тогда как у ископаемой конечности их четыре – как у многих птиц.

Более того, подобные пропорции не известны науке ни среди современных видов, ни среди вымерших. Единственное создание с более-менее похожим строением конечностей — это лемур, но длинный палец нужен ему в первую очередь для поиска пищи в труднодоступных местах, поскольку им очень удобно выковыривать насекомых и личинок из древесных щелей.

Фрагменты мягких тканей также не имеют аналогов. Нитчатые структуры мышц соединены так, что их нельзя сопоставить ни с одним известным науке видом животных. По мнению исследователей, это могут быть чувствительные волоски, которые помогали обнаруживать мелкую добычу.