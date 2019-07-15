Фотофакт: На побережье США обрушился мощный ураган 15.07.2019, 16:59

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

Его последствия в 10 впечатляющих фотографиях.

13−14 июля на Мексиканский залив и побережье США обрушился тропический шторм «Барри», быстро набравший силу урагана первой категории, пишет «Новое время».

Это первый ураган в Атлантике в 2019 году. Наибольший урон стихия нанесла прибрежному американскому штату Луизиана. С приближением урагана президент США Дональд Трамп объявил здесь чрезвычайное положение. Тысячи людей эвакуировали из наиболее опасных районов, которым угрожало затопление из-за сильных ливней и выхода из берегов реки Миссисипи.

Жителей Луизианы также призвали запастись продуктами, водой и другими предметами первой необходимости.

В результате ураганный ветер, ливни и подтопления нанесли существенный ущерб низинным районам штата — многие дороги и мосты оказались заблокированы, около 150 тыс. человек в нескольких городах остались без электроэнергии, ветер сносил крыши домов и разрушал другие постройки.

В то же время худшие прогнозы для крупнейшего города Луизианы — Нового Орлеана — не оправдались, сообщает CNN. Городу удалось избежать катастрофического наводнения. К 15 июля ураган Барри вновь ослабел до шторма и движется в сторону штатов Арканзас и Теннесси.

Журналисты собрало 10 самых впечатляющих кадров, отражающих последствия урагана Барри.

1. Житель города Мандевиль (штат Луизиана) пробирается по затопленным улицам после того, как ураган Барри обрушился на регион.

13 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

2. Последствия разрушительного удара стихии в городе Батон-Руж, столице штата Луизиана.

13 июля / Фото: Hilary Scheinuk / The Advocate via Twitter

3. Ураган Барри приближается к американскому побережью.

12 июля / Фото: NOAA/Handout via REUTERS

4. Жители Мандевиля (штат Луизиана) на затопленных улицах города.

13 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

5. Житель прихода (округа) Плакеминс в штате Луизиана пытается добраться к своему дому.

14 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

6. Очистка дорог от последствий урагана в штате Луизиана.

14 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

7. Владелица кафе в Мандевиле (штат Луизиана) готовится приводить в порядок свое заведение.

13 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

8. Последствия урагана в окрестностях города Батон-Руж, столицы Луизианы.

13 июля / Фото: Hilary Scheinuk / The Advocate via Twitter

9. Военная техника помогает ликвидировать последствия урагана в приходе (округе) Плакеминс, штат Луизиана.

14 июля / Фото: REUTERS/Jonathan Bachman

10. Туристы в Новом Орлеане во время ливня, спровоцированного ураганом Барри.