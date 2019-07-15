Фотофакт: На побережье США обрушился мощный ураган
- 15.07.2019, 16:59
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Его последствия в 10 впечатляющих фотографиях.
13−14 июля на Мексиканский залив и побережье США обрушился тропический шторм «Барри», быстро набравший силу урагана первой категории, пишет «Новое время».
Это первый ураган в Атлантике в 2019 году. Наибольший урон стихия нанесла прибрежному американскому штату Луизиана. С приближением урагана президент США Дональд Трамп объявил здесь чрезвычайное положение. Тысячи людей эвакуировали из наиболее опасных районов, которым угрожало затопление из-за сильных ливней и выхода из берегов реки Миссисипи.
Жителей Луизианы также призвали запастись продуктами, водой и другими предметами первой необходимости.
В результате ураганный ветер, ливни и подтопления нанесли существенный ущерб низинным районам штата — многие дороги и мосты оказались заблокированы, около 150 тыс. человек в нескольких городах остались без электроэнергии, ветер сносил крыши домов и разрушал другие постройки.
В то же время худшие прогнозы для крупнейшего города Луизианы — Нового Орлеана — не оправдались, сообщает CNN. Городу удалось избежать катастрофического наводнения. К 15 июля ураган Барри вновь ослабел до шторма и движется в сторону штатов Арканзас и Теннесси.
Журналисты собрало 10 самых впечатляющих кадров, отражающих последствия урагана Барри.
1. Житель города Мандевиль (штат Луизиана) пробирается по затопленным улицам после того, как ураган Барри обрушился на регион.
2. Последствия разрушительного удара стихии в городе Батон-Руж, столице штата Луизиана.
3. Ураган Барри приближается к американскому побережью.
4. Жители Мандевиля (штат Луизиана) на затопленных улицах города.
5. Житель прихода (округа) Плакеминс в штате Луизиана пытается добраться к своему дому.
6. Очистка дорог от последствий урагана в штате Луизиана.
7. Владелица кафе в Мандевиле (штат Луизиана) готовится приводить в порядок свое заведение.
8. Последствия урагана в окрестностях города Батон-Руж, столицы Луизианы.
9. Военная техника помогает ликвидировать последствия урагана в приходе (округе) Плакеминс, штат Луизиана.
10. Туристы в Новом Орлеане во время ливня, спровоцированного ураганом Барри.