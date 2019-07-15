На направлении Минск — Орша с рельсов сошли товарные вагоны

На направлении Минск — Орша с рельсов сошли товарные вагоны2
- 15.07.2019, 18:48
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Движение поездов между Минском и Оршей остановлено.
Пассажиры Белорусской железной дороги сообщают о перебоях в движении на направлении Минск — Орша. По предварительной информации, с рельсов сошло семь грузовых вагонов. Движение на участке остановлено, передает «Онлайнер».
В неофициальном сообществе Белорусской железной дороги появилась информация, что ЧП случилось на перегоне Крупки — Приямино участка Минск — Орша. Подробности выясняются.