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На направлении Минск — Орша с рельсов сошли товарные вагоны

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  • 15.07.2019, 18:48
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Фото: onliner.by

Движение поездов между Минском и Оршей остановлено.

Пассажиры Белорусской железной дороги сообщают о перебоях в движении на направлении Минск — Орша. По предварительной информации, с рельсов сошло семь грузовых вагонов. Движение на участке остановлено, передает «Онлайнер».

В неофициальном сообществе Белорусской железной дороги появилась информация, что ЧП случилось на перегоне Крупки — Приямино участка Минск — Орша. Подробности выясняются.

Фото: onliner.by

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