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Финляндия подняла истребители из-за трех военных самолетов РФ

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  • 15.07.2019, 21:19
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Истребители ВВС Финляндии были подняты над Балтийским морем.

Истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление финских военных.

"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В финских ВВС отметили, что воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это - самый тяжелый боевой самолет в мире, а также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении РФ.

А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.


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