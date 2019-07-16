«Лошарик»: причиной пожара могло быть испытание нового оружия 16.07.2019, 7:48

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Почему РФ скрывает настоящие причины инцидента?

Настоящие системы безопасности на подлодка должны исключать действия экипажа по предотвращению последствий аварий, превратив любой потенциальный риск в последовательность протоколов, выполнение которых сводит его к минимуму, пишет российское издание newizv.ru.

О том, что скрывается за нежеланием военных назвать истинную причину гибели «Лошарика» и его экипажа, пишет в своем блоге аналитик Анатолий Несмиян:

«Ранее неназванный высокопоставленный военно-морской чиновник, чьи слова на похоронах экипажа станции АС-12 о предотвращенной моряками «глобальной катастрофе» широко разошлись, обрел имя. Им оказался помощник командующего российским военно-морским флотом Сергей Павлов, который вел траурную церемонию и, как сообщают в других источниках, был её распорядителем. Его слова вызвали довольно серьезный резонанс.

Тем не менее, вопрос, как именно рядовой пожар в аккумуляторном отсеке мог стать причиной катастрофы указанного глобального масштаба, остается непроясненным. В том случае, если речь действительно идет о неудачном испытании нового оружия, то у власти есть два возможных варианта: либо открыто признать факт испытаний (в конце концов, любое новое изделие или оружие для того и испытывается, чтобы оценить степень его надежности и учесть результаты этих испытаний в дальнейшем). Либо продолжать скрывать реальную подоплеку произошедшего, однако тогда неизбежно возникнет вопрос о способности (в том числе и технологической) современной России владеть оружием, которое способно создать катастрофу глобального масштаба.

Хорошо, что в этот раз нашлись 14 человек, которые закрыли системную проблему своим героизмом. Героизм - это всегда последний рубеж, которым прикрываются системные провалы. Его очень любят те, кто создает эти провалы. Зная, что всегда найдутся те, кто рискнет жизнью, чтобы бездарное руководство не выглядело тем, чем оно является на самом деле. Что произойдет, если в следующий раз героев на месте событий не окажется или их усилия будут недостаточными?

Любая сложная техника (оружие в том числе) - это всегда риск аварий и катастроф. Поэтому умные люди создают системы безопасности, которые должны исключить героические действия по предотвращению их последствий, превратив любой потенциальный риск в последовательность протоколов, выполнение которых сводит его к минимуму. Проблема в том, что ложь и увертки совершенно не способствуют уверенности, что такая система на самом деле существует. В противном случае не потребовались бы героические усилия и гибель людей.»