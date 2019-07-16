Несите лопаты 8 Светлана Метелкина, «Солидарность»

16.07.2019, 10:39

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«Заработали» — так уж «заработали»!

Пока отдельные ворчуны и скептики бурчат по поводу дороговизны прошедших в стране мероприятий — будь то Европейские игры, парад, праздник в Александрии или «Славянский базар» — власти не унывают. Более того, оказывается, они даже напали на «золотую жилу».

Министр спорта и туризма рассказал, на чем мы смогли невероятно заработать во время Евроигр. Несите лопаты.

— Заработали в любом случае, — заявил Сергей Ковальчук в интервью «Главному эфиру» телеканала «Беларусь 1». — Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен. Но, самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований.

То есть, мы просадили 270 млн долларов, чтобы закупить спортинвентарь и (главное!) приобрести «бесценный опыт»?! Про «транспортную инфраструктуру» промолчим — через неделю мы вернули ее в первоначальное состояние бравой танковой поездкой по улицам города.

Но что касается опыта — то это, конечно, да — мощное приобретение! Как сказал министр Ковальчук, можем теперь даже Олимпиады проводить. Дадут ли – это другой вопрос.

Вообще, если судить по показателю накопленного опыта, белорусы за 25 лет стали просто миллионерам. Во всем, за что ни брались, из приобретений — только он. Бесценный опыт. Десятки обанкротившихся предприятий («Мотовело», «Сукно», «КИМ» и пр.) — сожрали миллионы долларов из бюджета, зато сколько опыта принесли!

Более того, складывается впечатление, что власти поставили себе какую-то невероятную планку по накоплению этого самого опыта, но отнюдь не по его использованию. Какую отрасль ни возьми — один сплошной опыт и финансовые потери. Если бы можно было меряться этим показателем с другими странами, Беларусь оказалась бы в первых строчках по бесценно-опытным запасам.

Хотя, если честно, очень бы уже хотелось закончить с подобными накоплениями и, наконец, обменять наше бесценное приобретение на что-нибудь простое и ценное.

Светлана Метелкина, «Солидарность»