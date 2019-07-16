Урсула фон дер Ляйен попросила Европарламент утвердить ее президентом Еврокомиссии 16.07.2019, 12:26

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Тайное голосование состоится сегодня в 19.00.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник обращается к Европарламенту с просьбой утвердить ее президентом Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен, которую выдвинули лидеры ЕС, нуждается в поддержке абсолютного большинства депутатов Европарламента, это 374 голоса при тайном голосовании.

Она сделала ряд обещаний за последние несколько дней, чтобы поощрить депутатов и их группы. Среди ее обещаний: обеспечение Европарламенту права законодательной инициативы; реконструкция системы Spitzenkandidat; созыв двухлетней "Конференции о будущем Европы" и назначение "главного торгового инспектора" для наблюдения за осуществлением торговых сделок.

Дебаты между депутатами Европарламента стартуют в 10:00 по Минску. Фон дер Ляйен выложит ее видение и планы как президент ЕК. Голосование назначено на 19:00 по минскому времени, однако уверенности в ее утверждении нет.

Фон дер Ляйен пока может твердо рассчитывать только на поддержку своей правоцентристской Европейской народной партии, которая контролирует 182 места в парламенте.